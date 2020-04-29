溫馨五月情 慕軒飯店&和逸飯店 與媽咪共度美味「食」刻

迎接溫馨5月母親節的到來，國泰飯店觀光事業旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與HOTEL COZZI和逸飯店與規畫了專屬餐飲優惠活動，除了享用各飯店推出的特製餐點外，還有機會抽萬元套房住宿券；同時5/1(五)-10(日)期間至全台慕軒飯店及和逸飯店用餐消費滿額，女性顧客將獲贈知名提提研面膜贈禮一份，一同歡度美麗的五月天!

寵愛媽咪無極限 海陸饗宴款待再抽天際套房

坐擁台北敦南商圈城市綠蔭的慕軒飯店，2樓GUSTOSO義大利餐廳將於5/8(五)-5/10(日)推出與媽媽一起共享豐盛晚間半自助式套餐每位1,380元+10%起，主餐包括外酥內嫩的「核果芥末羊排」、濃郁多汁「肋眼牛排」或鮮甜彈牙「白酒清蒸波士頓龍蝦」等，搭配異國百匯自助吧吃到飽，輕鬆自取新鮮生菜水果、各式經典冷盤熱食、主廚湯品與手工甜點，絕對讓媽媽吃得心滿意足，飯店AMAZZING CLUB會員享專屬7折優惠！此外，同桌每人再招待義大利BOTTEGA金箔氣泡酒一杯，還可參加滿千抽獎活動，有機會抽到最大獎原價高達6萬多元的慕軒飯店天際套房雙人住宿券! GUSTOSO訂位專線02-7726-9099

超值美味下午茶 與媽咪開心同饗

和逸飯店．台南西門館Cozzi KITCHÉN，於5/9(六)-5/10(日)推出母親節下午茶專屬優惠，提供10多款甜鹹下午茶餐點可選擇，包括充滿台南味的創意「照燒虱目魚佛卡夏」、「起酥虱目魚捲佐培根濃湯」和「起士瀑布牛肉堡」等，活動期間每位媽咪可享專屬99元貼心價加點「香蕉布朗尼佐香草冰淇淋」(原價220元)，香甜濃郁滋味，最適合親子共享。Cozzi KITCHÉN訂位專線06-7026699

緊鄰捷運站的和逸飯店‧台北民生館和台北忠孝館的「樂活輕食下午茶」，則於5/30前推出指定海鮮奶油焗麵午茶套餐520元、肉醬千層麵午茶套餐459元和指定飲品全面「買一送一」，適合揪媽咪隨時隨享受超值下午茶。

豐盛美饌佐高空美景 打造難忘用餐時刻

和逸飯店．高雄中山館30層樓的高空餐廳Cozzi THE Roof，於5/9(六)-5/10(日)特別推出母親節特別菜單，提供Prime美國頂級肋眼牛排1250元+10%、美國特級菲力牛排搭澳洲明蝦980元+10%、炭烤美式戰斧豬排880元+10%、中式炭香炖羊肋排780元+10%、油封香草黑鮭魚襯花枝佐法式燉蔬菜680元+10%等5款精緻海陸主餐，凡點主餐再搭配現場豐盛半自助式美食吧，提供歐式麵包、湯品、精緻冷盤、時令海鮮、美味燉飯熱食、新鮮蔬果沙拉、甜點、冰淇淋和飲品等數十種佳餚可自由享用；活動期間消費滿千可獲得抽獎券，隔月抽出餐券和舒適套房雙人住宿券等多項好禮。Cozzi THE Roof訂位專線07-9756677

5/1(五)-10(日)至全台慕軒飯店及和逸飯店(台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館)餐廳消費滿額(依各餐廳規定)，女性顧客將獲得提提研面膜贈禮一份，一起跟媽媽變美麗!