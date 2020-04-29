傳疾管署員工電子信箱帳密遭駭　調查局立案調查

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）衛生福利部疾病管制署驚傳內部人員電子郵件帳號密碼遭到駭客入侵，疾管署今（29）日表示，已停用外洩的電子郵件帳密，對於目前防疫工作並無影響，而法務部調查局則是已經立案調查，盼最短時間內了解此次事件究竟是境外還是境內的駭客入侵事件。

疾管署在上週四（23）接獲國家資通安全會報技術服務中心通報發生公務電子郵件帳密資料外洩事件共計68筆後，隨即進行清查，發現其中65筆資料為2018年與2019年曾經通報的歷史資料，另外三筆則為今年首次出現，疾管署也已針對這些外洩的電子郵件帳號予以停用。

疾管署表示，今年出現的三筆遭駭資料，帳號所屬人員最晚亦於2001年7月離職，非屬現在的有效帳號，疑為公務帳號遭人註冊外部服務，而該服務被駭客入侵竊取帳密所致，並非直接從疾管署系統中外洩，因此本次資安通報事件，並不影響疫情防治工作。

法務部長蔡清祥則在今天表示，調查局新成立的資安工作站已立案調查中，將用最快速度調查清楚後再對外說明。

蔡清祥指出，法務部和疾管署過去便有針對駭客防護工作進行合作，相信此次事件很快便能查個水落石出。

媒體報導，此次駭客事件似乎不只是疾管署受害，包括世界衛生組織（WHO），美國衛生研究院（NIH）、比爾蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）在內等約2萬5,000個官方及機構電子郵件帳密皆遭駭客破解，並揭露在全美最大匿名網路論壇平台4chan上。