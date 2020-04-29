防疫優先 新北市公共化幼兒園抽籤線上看 報名報到雙軌真便利

新北市109學年度公立及非營利幼兒園招生， 因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫需求，不開放家長現場觀看抽籤， 家長可至各校網站上觀看抽籤錄影， 錄影畫面將保持到報到當天下架。正取生家長則採行線上報到為主、 現場報名為輔雙軌制，另考量部分家長有現場報到需求， 開放多元報到方式，提供家長更近便的選擇。

教育局張明文局長表示，因應疫情，為避免群聚感染風險， 除了維持往年的線上報名外，今年也請各園特別規劃線上報到措施， 家長只要上網就可填寫幼生基本資料及相關需求， 完成新生報到手續，鼓勵家長多加利用。 考量少部分家長有現場報到需求， 開放報到日可親自或委託他人到幼兒園報到等多元彈性措施， 提供給家長更便利的選擇。

新北市109學年度公立及非營利幼兒園招生分二階段辦理，「 優先入園」階段，將於5月20日(星期三) 上午9時起開放網路報名；「一般入園」階段，將於5月27日(星 期三)上午9時起開放網路報名， 各階段缺額情形將於網路報名時同時公告， 教育局提醒家長僅能選擇一所公立幼兒園或非營利幼兒園辦理各階段 入園登記，以免喪失權益。

教育局提醒，公立及非營利幼兒園登記入園資格以設籍本市為主， 凡持有本市核發之社會福利證明之原住民幼兒、低收入戶幼兒、 中低收入戶幼兒、 特殊境遇家庭幼兒及設籍本市之一般幼兒均可採網路報名， 家長可至「新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站」，只要3步 驟：第1步「線上填寫報名資料」、第2步「驗證報名身分別」 及第3步「選擇報名幼兒園」即完成報名， 且可即時確認各校各年齡層目前登記人數。 招生作業日程及缺額公告等相關訊息，亦可至「 新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站」查閱， 也會整理各個公立幼兒園公告網頁供家長方便查詢。