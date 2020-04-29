愛鄉護農會捐助在地食農經費 金山四所國小受惠

金山在地的「愛鄉護農會」響應市府友善田園區域計畫 政策，今(29)日在侯友宜市長的見證下，捐助300萬元給金山 的中角國小、三和國小、 金美國小與金山國小等四所基層學校辦理食農教育及契作在地友善米 ，侯市長也特別頒發感謝狀給愛鄉護農會， 希望有更多的消費者及企業團體共同響應， 將愛鄉護土的精神落實在日常生活中。

愛鄉護農會是由許書訓會長與夫人周美代女士號召組成，他們同時也 是法鼓山榮譽董事。許書訓會長表示， 自移居至金山就愛上了這片土地，也希望能為地方盡一點心力， 這次在市府友善契作平台大聯盟的媒合下，護農會每年捐助100萬 元共3年300萬元給在地基層四所小學， 讓他們契作在地友善米及辦理食農教育課程，相信以友善方式對待環 境，環境也會提供給我們更安全、更安心的保障。

侯友宜市長表示，市府推動「友善田園區域計畫」， 輔導農友從事友善耕作及協助銷售， 這是將農業生產結合環境生態的理念，全市友善耕作農友已有196 位、面積達227.5公頃，去年底更進一步與國際接軌， 和國際有機聯盟亞洲分會(IFOAM Asia)成立亞洲有機行銷智能中心(CEIOMA)，建立「 友善契作平台大聯盟」。透過平台的媒合，「愛鄉護農會」捐助30 0萬元給金山地區四所國小契作認購在地友善米， 並推動食農教育計畫， 除了讓學童們的營養午餐可以吃到在地生產安心又安全的彩田友善米 ，也能體驗家鄉友善農業環境，感受金山的美好，進而珍愛大自然， 盡力守護友善環境，達到永續發展的目標， 這是建立人與土地間緊密關係非常重要的關鍵， 也是目前北海岸發展的重要一環。

農業局表示，「友善契作平台大聯盟」集結許多支持農友契作的平台 ，以「先創通路、再開農路」理念，先為生產者尋求銷售管道， 讓農友們安心生產。目前已有彩田友善農作等多家平台加入， 提供多樣的友善及有機農產品供契作採購，詳情可上https:/ /lecfp.org/，或搜尋「友善契作平台大聯盟」。