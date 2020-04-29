「花式籃球」達人陳致瑋苦盼疫情結束 參加新北市好來工作以工代賑暫解失業

陳致瑋(右)。(照片來源：新北市政府社會局)
陳致瑋(右)。(照片來源：新北市政府社會局)
今年31歲的陳致瑋，是國內少數花式籃球的達人，也考取雲林縣文化局的街頭藝人，原本想靠著一身本領街頭賣藝，不料受疫情影響，失業幾近半年，近日才在新北市的好來工作計畫內錄用，在社會局老人科幫忙文件整理，他希望在疫情結束後，能重返街頭表演他最熱愛的花式籃球，並以此為業。
陳致瑋家住板橋南雅夜市附近，從小喜歡打籃球，就讀大學企管系時看到Youtube上一位日本花式籃球冠軍選手武口尋慈、外號神風(Kamikaze)的影片，從此迷上，利用課餘時間勤加練習，從基本功夫練起，再揣摩各種技巧，陳致瑋表示，由於全台會表演教學的老師不到10人，因此他只能靠著影片自學苦練。
陳致瑋說，所謂「花式籃球」是利用球感與音樂融合成一種律動表演的藝術，為了調整節奏，他經常到板橋車站地下道鏡子區練習，從基本動作到球變成身體的一部分，讓球從腿部、腹部、胸部手臂、肩、頸繞到身後任何部位，前後流動宛如行雲流水般，肢體的柔軟和律動更像一名舞者。
在表演黑、白雙球疊轉藝術時，陳致瑋說，右手先逆時鐘快速旋轉，左手則順時鐘，再將左手球利用離心力和重心點，慢慢將左球疊在右球的重心點上，如此兩球原本不同的旋轉方向，變成同樣逆時鐘運轉，每當觀眾看到這一幕時，總會忍不住大力拍起手來。
陳致瑋的大學學業因母親身體出狀況，他為了幫忙照顧母親，兼分擔家計而輟學。退伍後在7-11工作3年多，但他始終無法忘情於花式籃球，終於在台北市和平實驗國小擔任工友時，有機會展露才華，學校主任特地開了一門選修課，讓他教學生，有家長分享孩子不願意運動，但在上課之後變得非常喜歡。可惜好景不常，1年半後，原承攬學校的人力仲介公司換家得標，陳致瑋面臨失業。
陳致瑋在3年前偶返雲林外婆家，當時適逢縣府文化局招考街頭藝人，他一舉考上，可惜在雙北市的街頭藝人認證考試中，每每差之1、2分，讓他非常扼腕，他原本再接再厲，不過新北市街頭藝人有了變革，將採為登記制，他決定一開放便立即辦理登記。
在等待期間，他想先找份工作，但因提不出勞保證明，無法參加中央「安心即時上工計畫」，幸好新北市推出「好來工作」以工代賑，陳致瑋幸而進入社會局工作，幫忙文書作業。希望疫情早日結束，讓他得以專長，好好為自己的人生奮鬥。