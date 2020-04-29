「花式籃球」達人陳致瑋苦盼疫情結束 參加新北市好來工作以工代賑暫解失業

今年31歲的陳致瑋，是國內少數花式籃球的達人， 也考取雲林縣文化局的街頭藝人，原本想靠著一身本領街頭賣藝， 不料受疫情影響，失業幾近半年， 近日才在新北市的好來工作計畫內錄用， 在社會局老人科幫忙文件整理，他希望在疫情結束後， 能重返街頭表演他最熱愛的花式籃球，並以此為業。 陳致瑋家住板橋南雅夜市附近，從小喜歡打籃球， 就讀大學企管系時看到Youtube上一位日本花式籃球冠軍選手 武口尋慈、外號神風(Kamikaze)的影片，從此迷上， 利用課餘時間勤加練習，從基本功夫練起，再揣摩各種技巧， 陳致瑋表示，由於全台會表演教學的老師不到10人， 因此他只能靠著影片自學苦練。 陳致瑋說，所謂「花式籃球」 是利用球感與音樂融合成一種律動表演的藝術，為了調整節奏， 他經常到板橋車站地下道鏡子區練習， 從基本動作到球變成身體的一部分，讓球從腿部、腹部、胸部手臂、 肩、頸繞到身後任何部位，前後流動宛如行雲流水般， 肢體的柔軟和律動更像一名舞者。 在表演黑、白雙球疊轉藝術時，陳致瑋說，右手先逆時鐘快速旋轉， 左手則順時鐘，再將左手球利用離心力和重心點， 慢慢將左球疊在右球的重心點上，如此兩球原本不同的旋轉方向， 變成同樣逆時鐘運轉，每當觀眾看到這一幕時， 總會忍不住大力拍起手來。 陳致瑋的大學學業因母親身體出狀況，他為了幫忙照顧母親， 兼分擔家計而輟學。退伍後在7-11工作3年多， 但他始終無法忘情於花式籃球， 終於在台北市和平實驗國小擔任工友時，有機會展露才華， 學校主任特地開了一門選修課，讓他教學生， 有家長分享孩子不願意運動，但在上課之後變得非常喜歡。 可惜好景不常，1年半後，原承攬學校的人力仲介公司換家得標， 陳致瑋面臨失業。 陳致瑋在3年前偶返雲林外婆家， 當時適逢縣府文化局招考街頭藝人，他一舉考上， 可惜在雙北市的街頭藝人認證考試中，每每差之1、2分， 讓他非常扼腕，他原本再接再厲，不過新北市街頭藝人有了變革， 將採為登記制，他決定一開放便立即辦理登記。 在等待期間，他想先找份工作，但因提不出勞保證明， 無法參加中央「安心即時上工計畫」，幸好新北市推出「好來工作」 以工代賑，陳致瑋幸而進入社會局工作，幫忙文書作業。 希望疫情早日結束，讓他得以專長，好好為自己的人生奮鬥。