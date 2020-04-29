新北「國際文教中心」線上開展 不出國門就可「神遊」各國文化

淡水國小吳惠花校長(後排中)、國際文教中心志工總召許任勝(後排右一)穿著日本劍道服，和團隊共同錄製日韓主題展(照片提供淡水國小)。(照片來...
淡水國小吳惠花校長(後排中)、國際文教中心志工總召許任勝(後排右一)穿著日本劍道服，和團隊共同錄製日韓主題展(照片提供淡水國小)。(照片來源：新北市政府教育局)
新北市九大分區「國際文教中心」為全國首創之國際教育推廣據點，位於各分區中心學校，每年推出各國主題展推動多元文化，今年因配合防疫，各中心於暑假前暫不開放參觀與交流，但多元國際教育活動可不因此而停擺，各中心將主題展內容製作成影片。今年規劃展出的國別有邦交國史瓦帝尼、聖露西亞，及柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、日本、韓國、義大利、美國、紐西蘭、澳洲、祕魯、巴西等15國，讓學生不出國門就可「神遊」各國文化。
首支影片是由淡水國小製作，主題是「日本、韓國兒童節」及兩國節慶美食介紹。其中，不同於臺灣訂4月4日為兒童節，韓國兒童節是在5月5日，日本甚至有3個兒童節，分別是3月3日女兒節、5月5日男孩節，及11月15日七五三節，因為在日本文化裡，認為小朋友3歲、5歲和7歲是最幸福的年紀了！像是即將到來的5月5日的日本男孩節，日本家庭會掛著隨風飛揚的鯉魚旗，期許兒子勇敢堅強，來日「鯉躍龍門」、光耀門楣！韓國的兒童節也是5月5日，這一天父母會帶著小孩去動物園或遊樂場。第二支影片則是樹林國小介紹泰國美食，其中小朋友、大朋友都愛吃的「炸豬皮」，天氣熱時只要沾點辣椒吃，就會特別下飯，出門郊遊時更是隨身攜帶的零食。
值得一提的是，這些參與演出的團隊都是下過工夫的，淡水國小影片製作團隊是由「多元文化戲劇志工」組成，不僅長期參與專業戲劇培訓，並投入校園多元文化繪本及故事推廣。至於樹林國小泰國新住民晶晶、呂曉昭老師等，也投入影片製作及志工培訓。上網參觀一趟「國際文教中心線上展」，一定特別能感受多元文化之美，因為新住民志工傳遞的是原汁原味的文化滋味。
教育局表示，國際文教中心往年於4月辦理開展，並開放學校申請參觀導覽及安排DIY、遊戲闖關等動態活動，讓學生體驗異國文化。今年國際文教中心主題展配合防疫改由線上開展，並結合本市國際飲食教育扎根計畫，融入異國美食文化，預計5月份將推出「食在『菲』常『柬』單」主題，由大豐國小新住民透過影片分享菲律賓、柬埔寨美食與舞蹈，及裕民國小推出「五月感恩越南情懷」，由越南老師教唱及分享美食，感受越南文化的精彩及深度。就讓我們一同線上感受這多元文化吧！國際文教中心日、韓主題展影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=cKY9fqPZUp0&feature=youtu.be