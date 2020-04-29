新北「國際文教中心」線上開展 不出國門就可「神遊」各國文化

淡水國小吳惠花校長(後排中)、國際文教中心志工總召許任勝(後排右一)穿著日本劍道服，和團隊共同錄製日韓主題展(照片提供淡水國小)。(照片來... 淡水國小吳惠花校長(後排中)、國際文教中心志工總召許任勝(後排右一)穿著日本劍道服，和團隊共同錄製日韓主題展(照片提供淡水國小)。(照片來源：新北市政府教育局)

新北市九大分區「國際文教中心」為全國首創之國際教 育推廣據點，位於各分區中心學校， 每年推出各國主題展推動多元文化，今年因配合防疫， 各中心於暑假前暫不開放參觀與交流， 但多元國際教育活動可不因此而停擺， 各中心將主題展內容製作成影片。今年規劃展出的國別有邦交國史瓦 帝尼、聖露西亞，及柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、日本、 韓國、義大利、美國、紐西蘭、澳洲、祕魯、巴西等15國， 讓學生不出國門就可「神遊」各國文化。

首支影片是由淡水國小製作，主題是「日本、韓國兒童節」及兩國節 慶美食介紹。其中，不同於臺灣訂4月4日為兒童節， 韓國兒童節是在5月5日，日本甚至有3個兒童節，分別是3月3日 女兒節、5月5日男孩節，及11月15日七五三節， 因為在日本文化裡，認為小朋友3歲、 5歲和7歲是最幸福的年紀了！ 像是即將到來的5月5日的日本男孩節， 日本家庭會掛著隨風飛揚的鯉魚旗，期許兒子勇敢堅強，來日「 鯉躍龍門」、光耀門楣！韓國的兒童節也是5月5日， 這一天父母會帶著小孩去動物園或遊樂場。 第二支影片則是樹林國小介紹泰國美食，其中小朋友、 大朋友都愛吃的「炸豬皮」，天氣熱時只要沾點辣椒吃， 就會特別下飯，出門郊遊時更是隨身攜帶的零食。

值得一提的是，這些參與演出的團隊都是下過工夫的， 淡水國小影片製作團隊是由「多元文化戲劇志工」組成，不僅長期參 與專業戲劇培訓，並投入校園多元文化繪本及故事推廣。 至於樹林國小泰國新住民晶晶、呂曉昭老師等， 也投入影片製作及志工培訓。上網參觀一趟「國際文教中心線上展」 ，一定特別能感受多元文化之美， 因為新住民志工傳遞的是原汁原味的文化滋味。

教育局表示，國際文教中心往年於4月辦理開展，並開放學校申請參 觀導覽及安排DIY、遊戲闖關等動態活動，讓學生體驗異國文化。 今年國際文教中心主題展配合防疫改由線上開展， 並結合本市國際飲食教育扎根計畫，融入異國美食文化，預計5月份 將推出「食在『菲』常『柬』單」主題，由大豐國小新住民透過影片 分享菲律賓、柬埔寨美食與舞蹈，及裕民國小推出「 五月感恩越南情懷」，由越南老師教唱及分享美食， 感受越南文化的精彩及深度。就讓我們一同線上感受這多元文化吧！ 國際文教中心日、韓主題展影片連結：https://www. youtube.com/watch?v= cKY9fqPZUp0&feature=youtu.be