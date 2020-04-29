300家上市櫃公司齊聚集保線上論壇 探討2020年股東會前瞻議題

集保結算所繼2018年及2019年，今年再次在我國股東會季節前夕舉辦大規模論壇，今年受疫情影響，首度移師線上舉辦，已吸引超過300家上市(櫃)公司、約600名從業人士報名參加。

集保論壇前瞻股東會焦點議題

集保結算所指出，本年度論壇以「2020年臺灣股東會前瞻」為主題，由集保結算所主辦、今周刊協辦，邀請我國主要外資貝萊德(Blackrock)、國際公司治理顧問機構ISS Corporate Solutions及臺灣董事學會，分別代表外資、國際顧問及臺灣企業觀點，對董事選舉等股東會焦點議題進行探討。

集保結算所朱漢強總經理並分享，根據會前調查，臺灣企業最感壓力的股東會議題仍是董事選舉，此外章程修訂及發行限制員工權利新股，亦對企業帶來相當挑戰。集保結算所期待能透過持續的觀念溝通與宣導，促進國內外觀念的交流，從而使臺灣公司股東會可更加順利圓滿。

責任投資服務是2020年成長新引擎

據統計，全球已經有超過30兆美元資產採用「責任投資策略」，將ESG納入投資決策之中，並重視投資後與公司在ESG議題上的溝通。

集保結算所朱漢強總經理指出，本次活動將吹響集保結算所新推出的「責任投資服務」號角，在2019年所建置的投資人關係整合平台的框架之下，責任投資服務將包含兩大成長引擎：其一是集保結算所規劃於今年7月推出，提供國內上市(櫃)公司、機構投資人及散戶投資人使用的「多元ESG資訊平台」，這將成為亞洲，甚至是全球第一個公共的責任投資平台，讓國內公司、機構投資人及散戶投資人加入應用ESG資訊的浪潮。

另一大引擎則是強化國內公司與外資的溝通能力，具體上將持續強化與國際投票顧問機構，以及臺灣主要外資盡職治理團隊的合作，將國際的趨勢與訊息帶給臺灣企業。

朱漢強總經理表示，展望未來，集保結算所將持續在電子投票服務的基礎上發展「責任投資服務」生態系，擴大與國內外投資機構、國際研究機構與服務業者的合作關係，協助創造企業價值，達成與國際市場接軌之目標，也歡迎國內投資機構共同加入推動責任投資的行列。