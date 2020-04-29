進擊的武漢肺炎？ 歐洲傳多起「川崎氏病」小兒案例

武漢肺炎疫情下的西班牙街頭（圖片：美聯社） 武漢肺炎疫情下的西班牙街頭（圖片：美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎變幻莫測，持續對醫界帶來挑戰，近日歐美紛傳兒童罹患一種罕見炎症，懷疑與新型冠狀病毒（COVID-19）脫不了干係。

美聯社報導，英國兒科加護協會（Paediatric Intensive Care Society）示警，三周以來，該國傳出多起兒童因多重系統發炎而須入住加護病房之案例，呼籲醫界留意是否與新冠肺炎相關，抑或是另一種全新疾病。

本次疫情中，兒童患者案例相對較少，也多為輕症，因此此一發展格外引發關注。英國皇家兒科和兒童健康學院（Royal College of Paediatrics and Child Health）院長維納（Russell Viner）表示，這病症可能是人體免疫過度反應所致，成人新冠肺炎患者也曾出現類似症狀。

此外，部分小兒患者也出現毒性休克症候群（Toxic shock syndrome）與川崎氏病（Kawasaki disease），懷疑是新冠病毒引起。川崎氏病是一種罕見血管發炎疾病，又稱皮膚黏膜淋巴結症候群，好發於兒童，症狀包括發燒五日以上、結膜發紅、皮疹脫屑、淋巴結腫脹等。

義大利重災區顯著上升的川崎氏病案例，也多為武漢肺炎患者，或曾與患者接觸的孩童。西班牙則傳出不少起學童因腹部疼痛與腸胃道症狀，而出現休克、低血壓與心臟問題。法國、比利時、美國也都出現類似案例。

醫師指出，罹患毒性休克症候群的兒童，往往有賴呼吸輔助器，因此必須送入加護病房。鑒於疫情已使加護病房資源難以負荷，而多重系統發炎對孩童又極具威脅，因此無論孩童出現血管炎的肇因為何，都應特別當心。