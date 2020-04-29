五一連假將是無症狀者試金石？　陳時中：看法很類似　社會要逐步開放

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著武漢肺炎疫情趨緩，五一連假卻成了大家關注的焦點，前疾管局副局長施文儀撰文寫道，五一連假可視為是台灣防疫「解嚴」的試金石，藉此揪出潛藏社區的無症狀感染者。衛生福利部長陳時中今(29)日被問起對此事的看法時表示，「我跟他的看法很類似」並強調，社會還是要逐步開放。

綜合中央社與自由時報的報導，衛福部長陳時中今日赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，並備詢。

民進黨立委郭國文引述前衛生署疾病管制局副局長施文儀的撰文並表示，五一連假是檢驗台灣社區是否有武肺病毒潛伏傳播的絕佳時刻及機會，也是台灣防疫「解嚴」的試金石，藉此揪出社區感染源，並詢問陳時中看法。

陳時中回應，他的看法與施文儀的說法很類似，社會還是要逐步開放。

他表示，大家一直在懷疑是否有無症狀的感染者，對社會的影響，這3個月下來共造成10個無感染源的病人跟17人受影響，在目前的精準的防疫之下，造成429例確診。他強調，我們現在有能力在發生個案時，進行防堵。

陳時中呼籲，連假期間可以輕鬆但不要鬆懈，仍需保持社交距離與戴口罩防護，太過擁擠的地方就自動分流。

中央流行疫情指揮中心今(29)日宣布，國內今日無新增個案，並再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。