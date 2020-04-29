民眾在家報稅優惠多 國稅局：最高還可獨得獎金5萬元

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）財政部北區國稅局表示，今年所得稅申報期，為防堵疫情擴散，減少人群聚集，鼓勵民眾在家自行網路申報或採稅額試算回復確認完成綜合所得稅申報，特別舉辦「在家報稅真安心 雙重好禮大方送」抽獎活動，只要民眾在家自行上網完成108年度綜合所得稅申報者，就有機會拿大獎，獎項非常豐富。

北區國稅局說明，民眾自行在家完成綜合所得稅結算申報，是防疫期間安心報稅之首選，凡是設籍在新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣(馬祖)等9縣市的納稅義務人，於108年5月1日至6月30日申報期間，在家採用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、戶口名簿戶號+查詢碼、TAIWAN FidO行動身分識別(手機認證)網路申報或採稅額試算回復確認完成申報者，就可以參加第一重抽獎。

符合上述條件的申報戶，若再以行動支付繳稅或以存款帳戶直撥退稅，可以再參加第二重專屬獎項抽獎，雙重抽獎總獎金高達90萬元，該局預訂於109年8月下旬以電腦程式隨機方式，公開抽出2,390名幸運中獎者，機會難得。

北區國稅局表示，獎項有2重，在家自行申報最高可獨得商品禮券50,000元，民眾以行動支付繳稅或帳戶直撥退稅，頭獎可獨得商品禮券10,000元

北區國稅局呼籲，值此全國民眾配合政府防疫措施時期，請民眾儘量避免到國稅局服務據點申報，以降低群聚風險。

請國稅局轄區納稅義務人在家利用網路申報或採稅額試算回復確認，同時使用行動支付繳稅或利用存款帳戶直撥退稅，不僅可以安心完成報稅，又可以獲得中大獎的機會，真是一舉數得。