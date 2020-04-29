開齋節避免群聚活動 臺南警多語向移工防疫宣導

南警六分局防治組準備了中、英越、印、泰文版的防疫文宣，向移工朋友宣導防疫工作(翻攝自南警六分局臉書) 南警六分局防治組準備了中、英越、印、泰文版的防疫文宣，向移工朋友宣導防疫工作(翻攝自南警六分局臉書)

目前正值新冠肺炎流行期，南警六分局防治組於109年4月27日前往「乾輝企業有限公司」與「彪仕醫技股份有限公司」，並準備了中、英越、印、泰文版的防疫文宣，向移工朋友宣導防疫工作，提醒移工使用口罩要注意避免觸碰口罩內、外兩面，可由耳朵處將掛繩拿下，使用完的口罩要妥善丟棄切勿隨意放置，如有呼吸道症狀，口罩應以塑膠帶包好丟棄，更重要的是丟完的口罩要再洗手乾淨，以避免手部接觸到口罩上的病菌，並致贈移工醫療用口罩做好防護工作。

4月24日起正值為印尼移工齋戒月，每年齋月白晝，印尼移工均封齋禁飲，夜間與親友團聚一起享用豐盛「開齋飯」，今(109)年受到疫情影響，警方也特別提醒轄內移工團體，開齋節活動務必避免群聚感染，改以視訊方式向親友賀年或禮拜，而衛生福利部也已於3月發布新冠肺炎因應指引：「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理，也建議停辦室內100人以上與室外500人以上集會活動。

而即將到來的5月1日勞動節連假，因應政府4月10日起實施人流管制，提醒移工到觀光景點、國家公園、遊樂區、夜市及寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，務必配合為防疫工作共盡心力，並提醒移工「拱手不握手，咳嗽要遮口，發燒不亂走」，共同為自己與他人的健康把關。（新聞轉載自新住民全球新聞網）