桃園市長鄭文燦28日前往中壢區，陪同勞動部長許銘春視察鎵興國際公司移工宿舍，鄭市長表示，桃園外籍移工約11萬人，其中產業移工達9萬4,978人、聘僱移工50人以上的事業單位約250家，聘僱移工30人至50人的事業單位約200家，桃園早期即發展出外籍移工集中宿舍，鎵興國際公司透過廠住分離、全程管理、友善管理等相關措施，妥善照顧外籍移工的生活起居，足為企業防疫典範，市府將與業者一起持續做好外籍移工的各項防疫工作，避免任何防疫破口產生。
鄭市長說，桃園產業移工人口多，市府積極推動外籍移工防疫措施，曾視察鎵興國際公司、邦達國際人力公司、傑報國際人力公司等外籍移工宿舍，並透過印製4種語言版本防疫文宣提供雇主及仲介公司進行宣導，協助業者以外籍移工母國語言教學口罩預購3.0、以外籍移工熟識的語言翻譯最新疫情等措施，讓外籍移工瞭解疫情最新的發展，也減少外出及群聚的風險，目前仍有部分企業採自行設置外籍移工宿舍，市府也積極輔導業者朝向廠住分離的方向推動，提升職業及公衛安全。
勞動部長許銘春表示，臺灣目前移工人數約71萬人，移工因為語言及生活習慣等因素，比較不容易瞭解相關防疫規範，需要中央及地方全力協助企業落實移工防疫措施。今日視察的鎵興國際公司在防疫工作上相當用心，足為企業的典範。今日正逢世界職業安全衛生日，期盼這次防疫大家能夠團結一心，共度疫情的難關。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
視察移工宿舍 桃園市長：持續輔導業者強化防疫措施
桃園市長鄭文燦28日前往中壢區，陪同勞動部長許銘春視察鎵興國際公司移工宿舍，鄭市長表示，桃園外籍移工約11萬人，其中產業移工達9萬4,978人、聘僱移工50人以上的事業單位約250家，聘僱移工30人至50人的事業單位約200家，桃園早期即發展出外籍移工集中宿舍，鎵興國際公司透過廠住分離、全程管理、友善管理等相關措施，妥善照顧外籍移工的生活起居，足為企業防疫典範，市府將與業者一起持續做好外籍移工的各項防疫工作，避免任何防疫破口產生。