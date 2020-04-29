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更新時間: 2020-04-29 15:06

首次發稿: 2020-04-29 14:18

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，國內今日無新增個案，也是連續第四天零確診。目前仍維持429例確診的累計數字。

指揮官陳時中在今天記者會上也指出，台灣目前已有26萬人響應捐口罩行動。

他也特別提醒，零確診雖然值得高興，但不表示傳播源已經消失。因此對即將來臨的五一連假，大家當然可以放輕鬆，但防疫工作仍不可鬆懈。每個人都守好自己的防線，生活就可望逐步恢復正常。

有記者提問稱，日本媒體報導, 帶領台灣防疫成功的陳時中, 可能是下任台北市長的適當人選, 對此陳時中輕描淡寫回答說: 日本媒體對台灣可能不太了解!(以下影片19:25處)

昨(28)日新增702例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報62,368例(含60,649例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，311人解除隔離，其餘持續住院隔離中。



指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前3人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,996人，其中585人為居家隔離對象，已採檢461人，368人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。



指揮中心表示，全球累計3,127,046例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國1,027,220例、西班牙210,773例、義大利201,505例、法國196,728例及英國161,145例為多；病例中216,363例死亡，以美國58,871例、義大利27,359例、西班牙23,822例、法國23,660例及英國21,678例為多。



指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。