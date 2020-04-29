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移工批菲防疫不利恐遭遣返？ MECO：僅官員個人發言事前未請示

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/29 14:10
（圖/ 美聯社）

（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）日前一名在台菲律賓籍移工在臉書批評菲律賓總統杜特蒂防疫政策，菲律賓在台勞工處揚言遣返該移工。雲林縣勞工處對此表示，生活在台灣，不分國籍同樣擁有言論自由，縣府給予尊重，其權益亦應受相關法令保障。

菲國駐台官員表示，菲籍看護工在臉書批評菲國總統的一些言論，辦事處人員去移工工作地告知移工刪除影片和道歉，移工原本同意但卻沒有刪除，事後辦事處臉書發現好幾個假帳戶發佈支持移工的的言論，經查是移工用了好幾個不同社群帳戶且是一個組織污衊總統和政府，已構成犯罪行為，在台灣和菲律賓都會被起訴，希望勞工處協助處理移工儘速回菲律賓相關事宜。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今日表示，並未接到任何要求遣返該移工的指示，只有台灣有權利決定是否遣返該移工，他國無權處置。而揚言遣返的口號是辦事處派駐在台中的一名官員的個人發言，事前並未與其他單位溝通。

雲林縣勞工處長張世忠表示，所有來台移工都享有言論自由，法律之前人人平等，看護工若對被看護者未妥善照顧，縣府的立場也不會贊成移工繼續在台工作，因此看護工有否善盡看護工作應由雇主做評斷，非由菲辦人員評論的。台灣是一個法治國家，不會隨便遣返移工，縣府尊重移工的意願及雇主的權益，也請菲國辦事處尊重台灣的法律。
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