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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市錢櫃KTV林森店大火釀5死數十傷，法律扶助基金會今天(29日) 表示，將提供受害者及其家屬免費電話法律諮詢及申請法律扶助等服務。

錢櫃KTV林森店26日發生火警，案由台北地方檢察署偵辦中。

中央社引述法扶會今天表示，受害者及其家屬可於週一至週五上午9時至中午12時30分、下午1時30分至5時，撥打法律諮詢專線：412-8518轉2（市話可直撥，手機請加02），國定例假日不提供服務。

此外，若受害者及其家屬需律師撰狀、調解或訴訟代理等協助，可直接與台北分會或其他分會接洽。

此外1名女工讀生的家屬劉小姐今天(29日) 指出，她表妹已經出院，但在醫院療養期間持續昏睡，有點驚嚇過度，這起事故錢櫃要負很大責任。

國民黨台北市議員應曉薇今天（29日)召開「錢櫃林森大火受災民眾權益自救會」會議，傷者陳姓女工讀生的家屬及律師出席。

陳女的表姊劉小姐會前接受媒體聯訪時說，她17歲表妹在錢櫃KTV林森店擔任工讀生，現已出院返家，在送醫治療休養期間，表妹持續昏睡，無法解釋當時案發狀況，可能是驚嚇過度。

劉小姐表示，業者要負很大責任，後續賠償仍在洽談，業者應擔起責任，雖然業者案發後2天曾派代表到醫院探視，並提供新台幣1萬元慰問金，但對於許多重傷的民眾，並不是最恰當處理方式，且案發當天，業者未即時提供聯繫窗口，也不適當。

劉小姐說，北市府案發當天就派員到醫院探視傷者，業者應針對受傷員工及消費者提供更多協助，負責人也要出面道歉。至於業者是否有無關閉消防設備，她表示，希望相關單位好好處理。

應曉薇說，成立自救會是希望協助死傷家屬、錢櫃員工、消費者及周邊店家，錢櫃身為知名企業，負責人應跟家屬、員工道歉，此外，北市府近期稽查其他KTV，發現多項違失，市府過去稽查到底做些什麼？應深切檢討。

中央社報導，出席律師建議，受害者可保留醫療單據、診斷證明、工作紀錄等資料，才可進行求償等作為。

另一方面台北市政府27日聯合檢查錢櫃6家分店，有4家違規。消防局昨(28日) 持續專案檢查19家場所，結果包括KTV星聚點復興分公司、梅花戲院和朝代大戲院消安檢查不合格，即起勒令停業。

北市消昨晚發布新聞稿表示，有鑑於錢櫃KTV林森店26日火災，造成重大傷亡，為確保消費者安全，28日持續專案檢查北市電影院、KTV、MTV等19家封閉性娛樂場所，加強消防安全設備及防火管理等消防安全事項查核。

檢查結果，包括KTV星聚點文創股份有限公司復興分公司、中影股份有限公司梅花分公司和朝代大戲院有限公司的消防安全設備，都不符合規定。

北市消指出，自即日起公告檢查結果並命其停業，停業期間內限期3日內改善相關消防安全缺失，逾期未改善者，將連續處罰至改善為止。