前捷克參議院院長訪台前夕猝死 家屬爆中國大使威脅信

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）原本計劃於2月份訪台的捷克前參議院院長柯佳洛於1月底意外猝逝。他的遺孀及女兒4月27日接受捷克電視台專訪時控訴，柯佳洛在死前曾遭中國駐捷克大使及捷克總統威逼，要求其取消訪台行程。

綜合媒體報導，柯佳洛（Jaroslav Kubera）是捷克「公民民主黨」的大佬之一，自2018年起擔任參議院院長職位，這也是僅此於總統約之下的憲政第二把交椅。

柯佳洛原本預計今年2月率團來台訪問，卻遭親中的捷克總統齊曼反對，中方對此也表達強烈不滿，年初1封寫給柯佳洛的信件中提到，訪台行為嚴重違反「一中原則」，並揚言制裁捷克品牌，包括Skota汽車、樂器製造商Klaviry Petrof、捷信集團（Home Credit Group）等，內容提到「與柯佳洛一同訪台的捷克企業，將不會受到中國及中國人民的歡迎」。

柯佳洛的遺孀4月27日接受捷克電視台訪問指控，柯佳洛在猝逝前3天曾接受中國駐捷克大使張建敏的新年餐會邀請，在大使館內與張建敏進行「很不愉快的密室會談」，期間張建敏措辭嚴厲要求柯取消訪台行程。

柯佳洛怒氣沖沖從會議室出來時，還告訴妻子薇拉·柯佳洛（Vera Kubera）不要食用中國大使館內任何食物及飲品。

3天後柯佳洛因心肌梗塞猝逝，家屬在清點遺物時，各發現1封中國駐捷克使館及捷克總統府的威脅信，內容提及若柯佳洛堅持訪台，「家人的安危將受到影響」。

柯佳洛妻子薇拉·柯佳洛（Vera Kubera）及女兒相信這就是柯佳洛死亡的真正原因。

威脅信件一出，震驚捷克朝野上下，新任捷克參議院院長維特齊27日針對這兩封威脅信，要求捷克總統齊曼給予解釋，但齊曼拒絕國會的調查邀請。維特齊表示將針對該信徹底調查，為了柯佳洛及其家人，也為了捍衛捷克的主權自由。