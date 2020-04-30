〈時評〉鬱金香的感動 改名的感慨

蔡英文總統於4月1日宣布捐贈1000萬片口罩支援武漢肺炎疫情嚴重的國家，因為此善行義舉形同及時雨，自是大獲各國歡迎與好評，感謝之聲更是此起彼落。

其中特別被引為美談的是：提供給荷蘭的口罩顏色，是荷蘭的代表色、也是荷蘭人最喜歡的橘色！為此，荷蘭貿易暨投資辦事處特地在臉書PO圖文致謝！

這美麗的篇章還有更美麗的續集──荷蘭專程於4月27日國慶日國王節當天，飄洋過海空運3999朵荷蘭國花鬱金香，並配合焦糖煎餅贈送我國流行疫情指揮中心等地，以表達對台灣第一線醫護人員的謝意。台灣與荷蘭這種你投桃、我報李的往來畫面，讓人看到無遠弗屆的愛心傳遞、讓人感受到溫馨互動的正向人性。這和中國全球瘋狂蒐購防疫物資在先、販售瑕疵醫療物資大賺災難財在後，並企圖將武漢肺炎源頭誣賴給美國軍人／義大利的黯黑醜陋人性，恰成強烈對比！

除了台灣口罩與荷蘭鬱金香的美麗邂逅外，荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）在4月27日上午拜會我外交部長吳釗燮時，更當面知會，荷蘭駐台代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」自當天晚間7時公告更名為「荷蘭在台辦事處」。

這無心之柳，讓人既感動又感慨！

台、荷情誼又向前一步，當然叫人感動。感動之餘，難免又感慨，不是說改名很難、很麻煩嗎（所以華航、中鋼、中華電信、中華郵政、中船等等，說不改名就不改名）？為什麼「荷蘭貿易暨投資辦事處」說改名就改名，看來一副既不難，也不麻煩模樣？同樣的：2015年5月27日，英國在台代表機構「英國貿易文化辦事處」改名為「英國在台辦事處」；日本對台窗口「公益財團法人交流協會」自2017年1月1日起，變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」； 台灣對日窗口「亞東關係協會」自2017年5月11日改名為「台灣日本關係協會」，凡此，很難在那裡？很麻煩在那裡？

真的，說改名很難、很麻煩，即使有幾分是事實，更大的比例是藉口吧？！

（作者為新竹教育大學退休副教授）