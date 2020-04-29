桃園關懷防疫包深受法僑好評 鄭文燦：台灣不只很安全還很友善

照片左起：法國在台協會主任公孫孟與桃園市長鄭文燦 照片左起：法國在台協會主任公孫孟與桃園市長鄭文燦 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園關懷防疫包有多豐富可以讓旅居台灣的法國僑民印象深刻，桃園市長鄭文燦昨(28)日出席「桃園法僑防疫座談會」時表示，疫情期間，外籍人士在台灣也可獲得同樣的關懷跟照顧，台灣不只很安全，還很友善。

桃園市長鄭文燦今(29)日在臉書「開箱」分享桃園關懷防疫包有那些，除了有零食、泡麵以及飲品，還有防疫必備的口罩、溫度計，讓居家檢疫、居家隔離的市民朋友可以每天自行量測體溫，做紀錄更方便。居家防疫包還有居家檢疫隔離手冊、棒球雜誌及書籍，還附有居家休閒包，在家也可以享受線上娛樂，以及中藥燉補包、氯碇消毒包，希望陪伴大家一起度過這14天生活。

影片來源：桃園市長鄭文燦臉書

中央社引述鄭文燦的說法並表示，疫情期間，外籍人士在台也可獲得同樣的關懷跟照顧，居家隔離的外籍人士同樣可獲得桃園市政府警察局及衛生局的電話、視訊關懷，還可獲贈關懷防疫包。台灣不只很安全，還很友善。

法國在台協會主任公孫孟(Jean-François CASABONNE-MASONNAV)表示，台灣防疫有成，很慶幸能生活在安全的台灣，感謝桃園有個如此照顧法國朋友的市長，讓在桃園的法僑不但能正常生活，受到的待遇也和台灣人一樣。他呼籲法僑們持續落實防疫措施。

尼可拉斯卡凡（Nicolas Caffin）曾在桃園居家檢疫期間分享關懷包內容物，昨日也出席該活動並表示，台灣防疫工作整備迅速，中央指揮明確，從政府到人民都知道該做什麼事情，這是台灣與法國防疫最大的不同。