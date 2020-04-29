美國防部解密三支「無法解釋空中現象」影片 不明飛行物詭異速度及方式移動

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國五角大廈發布三支「不明飛行物體」影片，軍方飛行員透過遠紅外線攝影機捕捉到不明飛行物體以著不可思議的速度及方式飛行。

不過這三支影片並非近年拍攝，其中一支是2004年11月拍攝，另外兩支是2015年1月拍到。其中兩支影片分別早在2007年及2017年時就有人外洩給《紐約時報》刊出。

根據外媒報導，2004年拍攝到的那段影片是由兩位美國海軍飛行員拍攝，他們發現到遠方一個圓形物體在太平洋海面上約160公里處盤旋。

另外一支影片是2015年拍攝，一個不明飛行物體在空中掠過，以詭異的旋轉方式行進，影片中還可以聽到一名飛行員對著身旁夥伴興奮喊道：「看看這個物體，老兄，它在旋轉！」

2017年紐時報導刊出後一度引起轟動，當時海軍坦承一直以來有在試著了解這些不明飛行物體，但後來就喊停了。

直到現在，美國海軍仍是保守看待這些不明飛行物體，稱它們是「無法解釋空中現象」，避免評論它們是否來自地球。

國防部在聲明稿中指出，在經過謹慎評估，國防部認定公布這些尚未解密的影片不會洩露敏感的美軍軍事能力及軍事系統等機密資訊，因此特別公開以澄清大眾對其真實性的質疑。

「截至目前為止，國防部還是無法找出這些飛行物體為何。」

（下方影片引用自美國CNBC TV頻道）