【錢櫃悲劇】道歉賠償無法讓死者復活！ 竹科工程師友人痛心PO文「這與故意殺人有什麼不同？」

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 錢櫃KTV大火造成5人死亡，數十人受傷，也揭開了許多密閉場所的消防問題。業者道歉了，表示願意賠償，但無辜犧牲的人再也回不來！

錢櫃716包廂的一名生還者，在這次火災中痛失兩名好友，包括不幸登上報紙頭版的竹科工程師......今天(29日)這名生還者PO文描述火災當天的情況，指控錢櫃必須付出最大的代價！

「這與故意殺人有什麼不同？」

原PO的文章一開始就提到，他這輩子都無法忘記4月26日這天，當天與6名好友一起唱歌，突然發現有白煙進入門內，但撥打服務電話沒有任何回應、走廊也沒有聲響，讓他們非常困惑。直到開了門，他們才確定遇上了火警，「怎麼沒有廣播？」「對啊，怎麼也沒有警報？」

以下是原PO完整文章 (僅 【 綠色標題 】 為小編標註, 其他顏色均為原PO文章重點標示)：



2020年4月26日，我這輩子永遠忘不了你。

幾週前，跟幾個朋友約在錢櫃林森店唱歌。約的是週末的早上，因為花一點點錢卻可以唱一整天，這好康，老司機都知道。

H在LINE的唱歌群組內傳了張包廂號碼的照片。他是第一個到的模範生，總是印證了「住得越遠越不遲到」的真理。

2020年4月26日10:30，我跟P走進了包廂，裡面已經坐了四個朋友。早到的模範生H正唱著歌，我走到Ｈ左邊然後坐下，看著他今天的服裝，一件格子襯衫，還有疑似吊帶褲的下半身。

我：「這是....吊帶褲嗎？」我笑著說。

Ｈ：「是啊，怎麼了嗎？」

我：「那你怎麼只穿....一邊？另外一邊的吊帶呢？」

Ｋ：「啊，另外一邊在這裡。」坐在Ｈ右邊的Ｋ，拉起了Ｈ的另外一邊的吊帶。

Ｈ：「不要不要，就是要塞進去。」

我：「要塞進去？這是造型就對了？哈哈。」再加上我跟P，總共六個人。

2020年4月26日11:00，在我唱歌時，D突然從門口那個方向對著我們說：「外面都是煙耶！」

【上午11:00, 包廂外面都是煙！】

我覺得很奇怪，什麼叫做「外面都是煙耶？」於是馬上放下麥克風，衝去打開包廂的門一看，全都是濃濃的白煙，伴隨著燒焦的臭味，我驚恐的把門關上，我問我自己：「難道遇到火災了？」

我想了想，「不可能！KTV的火災只會出現在新聞裡面！」

【是火災嗎？沒有廣播也沒有警報】

友人說：「怎麼沒有廣播？」「對啊，怎麼也沒有警報？」H跟K同時拿起服務電話打，完全沒有人接。

我們開始焦慮了，有人提議「我們是不是該衝出去？」大家面面相覷，不知道該怎麼辦？要衝？要留？

正在看文章的你，請問你，包廂外面冒著濃煙以及伴隨著塑膠的臭味，沒有廣播，沒有警報，服務電話沒人接，但也沒有吵鬧的人聲，請問你要留，還是要衝？

如果你選擇留下來，那我告訴你，你會在幾分鐘之內發現包廂頓時漆黑一片！然後味道越來越濃，我再請問你，你這時候決定要留？還是要衝？

我們看了門後方的逃生路線，其實出門後右轉不到幾公尺，就是逃生通道入口了，所以我們一致決定，戴上口罩：「衝！」

【剛衝出包廂1公尺而已，已經看不到旁邊有誰，只有濃煙】

打開門後我衝第一個馬上往右轉，

我不誇張，一公尺而已，我已經看不到旁邊有誰，除了濃濃的白煙！

我用手大力地揮動前方，想把濃煙揮開一點，但是徒勞無功！好吧，我開始摸牆壁，憑著逃生通道位置的印象，

我摸著牆壁往前走，幾度摸到好像是門，右手用力一推！原來這不是逃生梯入口，是隔壁的包廂門，而隨著多推幾個門，推開以後都是黑漆漆的一片，我意識到，已經斷電了。

對了，如果你是決定要躲在包廂的人，被這樣用力推門，你的包廂也都會是煙！

我慌了，徹底的慌了，我不知道這樣推下去能不能找到逃生門，

只覺得煙越來越大，我問我自己，這就是所謂的「被濃煙嗆死」嗎？ 我不敢用力呼吸，我祈禱，我能在失去呼吸以前，找到逃生通道的入口！

【錢櫃工作人員拿著對講機, 沒有任何指示】

我看到了！我看到了穿著錢櫃制服的人員，他站在逃生通道入口處，他拿著對講機聯絡同事，試圖得知該怎麼處理，

當我走到他面前等他給我指示時，他沒有任何指示，不阻擋我進入逃生通道，也不引導我的下一步，就只是站在那裡用對講機。

【找到逃生通道, 友人卻沒跟上】

我馬上回頭去找P，想跟他們說，我找到逃生通道了，但是我找到的只有濃煙！就在這一秒，

我前面的人對我說：「快！這是逃生通道！來！我們一個抓一個！」，他馬上緊緊抓著我的手往逃生通道衝，我很快地再次往後抓，對著後面說：「來！抓著我！」

但迎接我的只有無盡的白煙，我抓不到任何人，也看不到任何人 我的手跟聲音陷進了無窮的白煙，沒有任何的回應，也許P就在離我五公分的地方，但我就是錯過了，就是錯過了！

死神在笑著呢，他從高處笑看四處逃竄的我們，他是鬼，玩 著大風吹的遊戲，吹到誰，誰就得跟他走，沒有商量的餘地 。

當我衝向逃生通道時，我一度猶疑該不該往下衝，因為我聽到了爆炸的聲音，低沈不連續的幾聲爆炸，我分不清是從樓上傳來的，還是樓下傳來的，但我心想，即使樓面著火，逃生通道也著火的可能性應該不高，除非逃生門被打開了，跟樓層聯通，火勢才可能蔓延。

所以，我就是要往下衝了！但是馬上遇到一個問題，我沒有方向，我看不到樓梯，也不知道會不會摔倒在樓梯上。這時候，我在黑暗中摸到了救命的東西，逃生通道內側的扶手！

我迅速用兩隻手抓著扶手，我心想，我只要抓著扶手前進，不論遇到什麼情況，我就衝吧，因為我也沒有別的選擇了。

於是我從七樓摸著扶手一路往下，當扶手轉彎的時候我就跟著轉彎，屁股幾乎貼著地面，雙手夾著扶手，雙腳奮力前進。

「完蛋了！這扶手溫度有點燙！」

我感覺到扶手的溫度開始改變，但沒走幾階以後，溫度似乎開始下降了，我不知道我走到了幾樓，但我覺得煙越來越淡，

我心想，我得救了，我得救了！

【錢櫃工作人員沒有指引方向】

我快速地走到了一樓，我看著逃生出口有一位女性錢櫃工作人員，但她也沒有指引我逃生的方向，

我往亮光的地方衝，終於，我衝出來了，我走到了街上，大口地吸著新鮮空氣！

我看到消防車在救火，我看到圍觀的民眾，但我看不出誰是比我先逃下來的？因為路人的口罩都是乾淨的，也都沒有露出焦急的表情！

我立刻轉頭看，想說跟在我後面的他們，應該也都衝下來了吧？我們終於死裡逃生了！

沒有！一個都沒有！沒有P，沒有H，沒有D，沒有T，也沒有K，不但他們都沒出現，甚至沒有任何人跟我一起衝下來！除了我前面的那位。 人呢？為什麼你們都不在？你們在哪裡？

幾秒鐘的遲疑過去，我決定，我要回去找他們，但我不知道我能上到多高？因為煙真的太濃了！

【衝回火場試圖救人】

於是我打開了逃生門，走進那個我剛逃離的地方，一樓二樓煙都不大，我繼續往上衝，我邊衝邊往上大喊：

「抓著扶手走下來！」

「抓著扶手走下來！」

「抓著扶手走下來！」

但，沒有任何人回應我，甚至也沒有腳步的聲音，只有黑暗的爆炸與死寂的熱氣。

我繼續往上，

【衝回火場試圖救人, 指引逃生方向】

我試著開啟一個逃生門，裡面火光四射，濃煙密佈，我看到手機的閃光燈亮著，是消防人員攙扶著人離開火場，我大喊：「這邊安全，走這邊！」

我聽到爆炸的聲音，看到可怕的火光，消防員帶著人緩步向我接近，我摸到發抖的身體，聽到驚恐的哭聲，我一度以為是H，但後來才發現不是。沒關係，都是死裡逃生的夥伴，能活一個是一個。

【這條安全的路，就是沒人在走！也沒人回應】

我繼續往上，但是煙越來越濃，我鼓起勇氣再開一扇門，但噴出的濃煙讓我馬上關門，我不敢再開，我怕濃煙會立刻嗆死我，我也不敢再往上！我只能往上大喊：

「抓著扶手走下來！」

「抓著扶手走下來！」

但，沒有任何人回應我，甚至也沒有腳步的聲音，這條安全的路，就是沒人在走！

2020年4月26日11:16，我在絕望中打電話給P，我不知道P能不能接電話？為什麼明明P就跟在我後面卻沒有下來？如果他沒有下來，那他現在在哪裡？他安全嗎？還是在濃煙裡面受著苦？

我開始後悔讓P跟我一起來唱歌，明明前幾天才說好要多參與彼此的生活，可是怎麼知道參與的是生離死別？

如果P出了什麼事情，我該怎麼面對他的家人？我都還沒正式見過他們，我要怎麼在第一次見面的時候，就告訴他們如此悲慘的消息！

2020年4月26日11:19，我的電話突然響起，是P打來了！

「你們在哪裡？」我大聲的問道！ 「我們還沒離開火場！」P也大聲地說道。 「你們找得到逃生通道嗎？摸著逃生通道的鐵欄杆走下來，就安全了！」我急切的說道。

「下面是安全的嗎？」P問道。

「是安全的！我已經走下來了！我在一樓，很安全！你們就摸著中間的鐵欄杆走下來，是安全的！」

「鐵欄杆在哪裡？」P問道，想當然爾，他們一定處在漆黑的環境，看不到鐵欄杆，正常。

「就在逃生樓梯的正中間！」我大聲的說道。

電話掛上，我期待P很快出現在逃生口！一分鐘過去，兩分鐘過去，三分鐘過去，幾分鐘過去了，我試著再打給P，希望他能接起來，告訴我他已經安全了，但是沒人接。

我不知道P能不能找到逃生通道？ 我不知道找到逃生通道後能不能在一片漆黑中找到鐵欄杆？ 我不知道他扶著鐵欄杆下來時，能不能撐過致死的濃煙？ 我不知道逃生通道是不是還暢通？ 我不知道死神的大風吹，有沒有吹到他？

2020年4月26日11:26，我的電話再次響起，是P！

「你安全了嗎？你下來了嗎？」我焦急地問道。

「我們已經下來了！」P喘吁吁回應著我。

「其他人呢？都下來了嗎？」我焦急的問道。

「下來了，有我、Ｋ跟Ｄ」P的聲音聽起來穩定不少，我心中的大石終於可以放下。

看到三個人臉上身上都是黑煙，雖然狼狽，但是撿回了一條命，這是不幸中的大幸。

「Ｈ呢？Ｔ呢？他們人呢？你們不是一起的嗎？」我問道。

「不知道，我們走散了。」朋友答道。

我們沒有H、T的消息，在我們的群組也沒有看到H、T報平安，身心俱疲的我們只能各自前往醫院治療，內心期待著H、T會跟我們一樣沒事。

我因為很早就逃下來了，救護人員檢查我的喉嚨以及鼻子後說嗆傷不嚴重，我自己選擇不用看醫生，我陪著Ｐ一起上了救護車。而Ｐ就沒這麼幸運了，他帶著氧氣面罩，痛苦的呼吸著。

醫生說，Ｐ的一氧化碳濃度高達23，也許再過幾分鐘就要昏迷了。

2020年4月26日14:02，Ｋ說，Ｈ走了。

2020年4月26日16:00，Ｋ說，Ｔ走了。

我看著帶著氧氣面罩的P，我不知道該不該把H跟T的死訊告訴他。

2020年4月26日18:07，朋友傳來新聞畫面，是我跟H在章口唱情歌的影片，看起來新聞台挖到了一些什麼，也說了一些關於H的故事，當然配上影像、畫面的故事特別感動人。我馬上連絡Ｈ的家人，問他們會介意新聞台這樣使用影片嗎？不出所料的，家人當然不希望！

我發現FB粉絲團的影片不能單獨關閉，所以立刻關了FB粉絲團，也把Youtube章口唱情歌中H的影片權限鎖住，因為家人不想要這樣曝光，我也不想讓陌生人看著Ｈ的影片指指點點，甚至說些可能會傷害Ｈ家人的話，這絕不是Ｈ願意的事情。

隨著P、K跟D的病情好轉，還有各大新聞台的各種報導，我們慢慢的拼湊起那天的故事....

【錢櫃的人跟他們說：「樓下有火災，你們確定要往下嗎？」。】

原來除了我以外，其餘五人都在逃生入口處決定往上走，因為錢櫃的人跟他們說：「樓下有火災，你們確定要往下嗎？」。

其中，H跟T應該是走到了9樓，進入了那扇不該打開，卻是打開的9樓逃生門，這也許能解釋，為何死傷者都在9樓？因為那扇該關閉以阻擋火勢及濃煙的門，是打開著，濃煙自然瀰漫著整個九樓！

新聞說，H跟Ｔ在絕望中摸進了包廂，而H，最後打了那通與母親訣別的電話。

D在一開始就與我們走散了，從逃生通道的七樓一路往上，直到蹲在窗邊休息，才遇到倉皇逃生的P跟K，彼此緊抓著一路衝下樓，最後在低樓層遇到了消防人員，才終於獲救。

謝謝看到這裡的你，讓我們問幾個簡單的問題。

為什麼失火時沒有任何警報？如果有警報，我們就可以早點逃！

為什麼失火時沒有任何灑水？如果能灑水，濃煙也許就不會這麼致命！

為什麼失火時沒有任何廣播？如果有廣播，我們就會知道該怎麼逃生，而不是自求多福！

為什麼是客人自己發現火災，而不是錢櫃通知我們？

最後，也是最重要的一個問題：

「為什麼錢櫃沒有確認消防設施可以在營業日正常使用，還敢大膽營業！」

錢櫃應該知道他的消防設備全部關閉，如果發生火災，會導致死亡。但他為了獲利，仍然在設備關閉期間營業，要賭一把不會那麼衰發生火災，但賭輸了。對於死亡結果，他不能說他沒想過。

在主觀上：有殺人的不確定故意（上段所述）。

在客觀上：有人死亡的事實。

我想請問各位，這與故意殺人有什麼不同？我希望檢察官能還我們一個公道，至於正在看文章的你，請你幫我分享出去！讓錢櫃付出最大的代價！