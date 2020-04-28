英牛津團隊進度領先 9月前可能推出武漢肺炎疫苗

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐全球，各國競相開發疫苗。根據「紐約時報」，英國牛津大學實驗室領先群倫，由他們開發的首批共幾百萬劑疫苗，9月前就可能推出。

紐約時報（The New York Times）報導，牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）科學家在2019冠狀病毒疾病疫苗開發方面取得領先，前幾次試驗已證實接種對人體無害。

這讓他們能大幅躍進，預定下月底前將對逾6000人測試他們的新款冠狀病毒疫苗。他們希望結果能展現疫苗不只是安全，也有效。

現在牛津大學科學家表示，在獲得監管單位緊急批准後，若疫苗經證實有效，首批共幾百萬劑疫苗9月以前就可能問世。

科學家已接獲疫苗可能有效的好消息。美國國家衛生研究院（NIH）洛磯山實驗室（Rocky Mountain Laboratory）的科學家上月對6隻恆河猴接種單劑牛津大學的疫苗，接著讓這批猴子接觸大量引發武漢肺炎的病毒。

同樣的病毒暴露向來會使實驗室內其他猴子生病，但主導實驗的研究人員孟斯特（Vincent Munster）說，這6隻恆河猴經過逾28天依然健康。

孟斯特說：「恆河猴是我們所擁有最近似人類的動物。」他並指出，科學家還在分析研究結果。

紐時指出，雖然猴子免疫無法保證疫苗能對人類提供同等保護，這項結果仍是牛津研究領先其他疫苗開發團隊的最新跡象。