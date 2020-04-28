海尼根全新短片「保持距離，心仍相繫」暖心宣導負責任社交

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴及全球，在多國祭出鎖國政策之際，海尼根近期推出全新短片，積極宣導「負責任社交」的重要性，此外，海尼根也捐贈紅十字會與紅新月會國際聯合會1500萬歐元，希望能將資源送至疫情較嚴重之地區。

海尼根台灣自4月中推出全新影片「負責任社交 #socialise responsiblity」，以親朋好友的視訊聚會為結尾，讓「保持距離，心仍相繫」為概念，宣導居家防疫及負責任社交的重要。

除了影片宣導，海尼根也捐助一千五百萬歐元支持紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies），救助疫情重創之地區，特別是非洲、亞洲和拉丁美洲。除此之外，Carvalho-Heineken海尼根家族成員及其所持有之公司更合力捐助1000萬歐元給八個慈善機構，協助社區建立醫療衛生系統及醫學研究。

對於內部員工，海尼根也承諾在2020年期間，不會因疫情對員工進行結構性裁員，竭盡全力保障員工。

海尼根台灣總經理鄭健發表示：「我們堅信守護人們的健康、安全、信任以及幫助在地市場克服極具挑戰的商業環境，是現在這個關鍵時刻最重要的事。這不僅是海尼根對世界的承諾，也是我們對台灣的承諾。」