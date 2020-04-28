理想大地感恩母親 獻出美味佳餚優惠

五月理想大地的花季，百花盛開，尤其是聖潔的百合花，在理想大地園區內處處可見；此時正逢溫馨滿溢的「母親節」，是表達感恩孝心的時刻。理想大地渡假飯店推出「900元消費券」，只要指定住宿専案，可抵用飯店內消費，吃喝玩樂一次滿足全家大小的期待！

為感謝母親們的辛勞！於 5/9 ~ 5/10 期間，飯店里拉自助式西餐廳推出兩人成行第二人半價或三人同行第三人免費優惠。多款主廚創意西式餐點與每日精選的新鮮食材，滿足全家的味蕾，餐廳濱臨河畔，戶外視野絕佳，彷彿置身在庭園中享受美食餐點，4/30前提早預訂者，再贈送母親節限定蛋糕乙個。

想好送什麼禮物給母親嗎？理想大地來自香港的李主廚，精心特製「理想XO醬」，正宗港式作法，醬料嚴選上等干貝、蝦米、金華火腿...等高級食材，慢火細煮，風味絕佳是送禮的最佳選擇；雙拼禮盒$1,560 享九折優惠，好康連連買五再送一、買十送三多重超值優惠。除此之外，理想點心房手工製作的招牌「理想蜂巢糕」，獲得世界食品品質評鑑大會Monde Selection「銀牌獎」，二岸十大伴手禮金獎，嚴選純正百花蜂蜜，以西班牙蒸烤方式烘焙，色澤純美，細緻口感百吃不厭，優惠期間買三送一，把握時間邀請親朋好友，品嚐最美的味道！