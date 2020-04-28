預訂養生美顏桌菜 送萬元住宿券

一年一度母親節到來，你還在煩惱要帶媽媽去哪兒用餐嗎？

凱達大飯店都幫你想好了! 孝順的你／妳 不用煩惱怎麼準備母親節禮物囉！凱達大飯店邀請所有媽媽們一起共饗母親節限定＂養生美顏餐＂，體貼每位媽媽愛吃美食又想兼顧身材的心。

養生美顏母親節桌菜 讓媽咪開心饗瘦

自5/1-5/16止，由凱達大飯店家宴中餐廳行政主廚-戴于益與精銳的廚師團隊，當您的孝親軍師，推出為媽咪量身訂做的「養生美顏」桌菜，每人只要NT$1,000起，預訂桌菜再送精緻雙人客房住宿券，讓媽咪吃好住好，舒緩一整年的疲憊，度過最幸福的五月。

主廚推薦「桃膠玉露海皇羹」最吸睛，號稱湯品中的極品海鮮羹湯，搭配最滋補的養顏聖品─桃膠，Ｑ彈嫩脆、滑順潤喉，讓媽咪們吃的漂亮、吃的健康，是最補氣的保養美容方式。「醬爆波士頓龍蝦」龍蝦經油炸後，將龍蝦的鮮甜滋味鎖在裡頭，香氣十足，淋上特調醬料，口味鹹中帶甜，香氣滿溢口中。

「椒麻鳳翼」帶著濃厚的花椒辛香麻味，咬下去口感外酥內軟，鹹香好滋味。「稻香西施牛」採用稻草繩將牛肋條綑綁，搭配特製滷汁，滷製2小時後，將滷汁的濃醇香鎖進牛肉中，上桌時稻草清香混合著濃醇的滷汁香，香氣四溢。這道菜特別提供專人桌邊服務，在嗅覺或視覺上都十分誘人。再來推薦的是補氣駐顏的「澎湖花菜干蒸石斑」、「養生黑蒜雞燉湯」，讓所有愛美的媽媽們一次食補到位。

全家同饗樂 媽咪獨享520優惠

自5/1-5/31止，百宴自助餐廳推出「媽咪獨享520」專案，媽媽用餐只要520元(另加原價10%服務費)，憑當日用餐發票加價299元再送磅蛋糕伴手禮一盒。百宴自助餐廳提供日式料理、海鮮區都是嚴選上等的螃蟹、蝦姑、扇貝、淡菜、軟絲、白蝦等等，海產真實的新鮮原味呈現眼前。

炸物區有提供豐富爽口的日式炸雞、酥炸海鮮、酥炸時蔬天婦羅等﹔爐烤頂級牛小排由廚師現切肉質鮮嫩，可佐醬汁及海鹽。

體貼媽咪不開伙 在家也能享用星級主廚套餐

自5/1-5/16止，訂購星級主廚外送或外帶套餐，消費滿額6,000元即贈送價值420元的磅蛋糕禮盒，點外送套餐再贈200元車資，自取外帶套餐送200元餐飲抵用券。

賞甜禮盒 孝親必備最佳伴手禮

甜甜伴手禮盡在凱達，本次主廚嚴選台灣當地土產台農十七號金鑽鳳梨品種，果實酸甜多汁製作「鳳梨磅蛋糕」，「香蕉核桃磅蛋糕」來自美濃盛產的蜜蕉與芭蕉，添加核桃後，蛋糕口感Q甜爽脆，風味十足，「檸檬磅蛋糕」南台灣九如的新鮮檸檬，在加入蜂蜜增添清甜香氣，蛋糕上方鋪滿檸檬糖霜，酸甜入味，幫您擄獲媽媽挑剔的嘴。

活動詳情請見官網。