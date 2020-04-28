永和國中D.school自製口罩減壓帶 暖心助小耳症學生

新北市立永和國中D.school生活科技老師與學 生發現小耳症的同學戴起口罩不方便，特別製作「口罩減壓帶」 來幫助同學，也贈送給三軍總醫院500份， 提供不同頭型的人使用，更號召全市D.school合作量產捐贈 醫療單位、學校及小耳症相關基金會，並分享製作方法到「 台灣武漢肺炎醫用資源」FB社群，讓長時間戴口罩不再是難事!

教育局長張明文表示，感謝永和國中D. school團隊從師生的需要發揮108課綱生活科技領域「想」 、「做」、「用」的精神，結合各領域課程， 設計解決生活問題的教學方案，讓學生將知識轉化成動手實作， 未來持續鼓勵各校整合資源自製更多防疫資源， 發揮互助共好的價值。

生活科技高靖岳老師運用熱塑性塑膠及雷射切割技術研發出「 口罩減壓帶」，在家政老師的建議下，使用刀模技術， 讓口罩減壓帶不僅實用又更加美觀。他開心的提到， 這是一項利人也利己的防疫小物，因為上課須長時間配戴口罩， 但是本身頭型較大，除了臉上會留下口罩束帶的勒痕外， 更會覺得呼吸不順暢，無法順利表達上課內容，後來使用「 口罩減壓帶」後，這樣的問題就解決了。

陳玉芬校長表示，在防疫期間需要戴口罩上學這件事情， 對於小耳症的孩子來說是辛苦的，因為生理的特殊性， 如何配戴口罩成為孩子和家長的一項大挑戰， 家長反覆嘗試各式方法，甚至猶豫是否要讓孩子到校就學。 為了解決這個問題，邀請校內D. School團隊成員思考學生的需求後，製作出「口罩減壓帶」， 方便學生戴上口罩，安心就學， 家長也對於學校的用心給予高度肯定， 特教老師也發現克服戴口罩的困難後， 孩子的學習意願和狀況有明顯的進步。除了口罩減壓帶外， 家政教師也指導學生製作口罩套， 生科游志偉教師設計腳踏式的酒精噴霧架， 生科呂紹川教師研發連桿按壓的紅外線感應噴霧器， 結合課程強化防疫工作。

新北市教育局已建置9所旗艦學校打造史丹佛設計學院創新教育精神 「D.School」和29所學校多功能生活科技教學工坊（ Techshop＋），讓學生不用出國， 就能享受和國外一樣的學習環境。 未來4年將再投入新臺幣10億元經費， 採美國矽谷企業加速器精神，推出「新北創新教育加速器計畫」， 促進多元學習，培育未來人才。

照片：新北市政府教育局提供