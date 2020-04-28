新北首推名師Live Show

宋怡慧。(照片來源：新北市政府教育局提供)
宋怡慧。(照片來源：新北市政府教育局提供)
新北市教育局因應疫情超前部署，透過公私協力推動數位教學，教育局局長張明文今(28)日再宣布，從5月份起加碼推出「新北名師Live Show」，於每週一至週五晚上7點，由名師群透過教育局YouTube進行直播教學，與學生即時互動，提供學生多一個學習管道，在家也可以跟著名師輕鬆學。
新北市建置單一認證親師生平台，至今已介接近90項政府及民間數位學習資源，讓師生輕鬆運用數位工具進行非同步學習、同步學習及智慧學習；此外，與有線電視台合作，從4月份起於公用頻道播出教學影片，並於5月份起，加碼再推出「新北名師Live Show」，於教育局YouTube進行直播教學，週一至週五每天推出素養深學習主題，星期一為「生態觀察有方法、校園生物大搜查」，星期二為「小小生活越讀家」，星期三為「超閱與跨閱，閱讀潮人生」，星期四為「素養大fun song你我都愛學」，星期五為「贏得資訊力、今晚看過來」，每個主題課程為期四週，天天都有不同主題線上直播，讓學生與名師即時互動，解決學習困惑。
張明文局長表示，教育局於2019年辦理第一屆「新北教育豐年季」，成功帶領了百名教師學員以專業學習社群的運作方式共學。為了讓學生擁有多元學習的機會，特地邀請去年教育豐年季名師群昌福國小呂聰賢老師、鶯歌國小陳振威老師、秀朗國小羅秀惠老師、丹鳳高中宋怡慧老師及八里國中王俊凱老師等5位新北名師，與12位夥伴教師共同將自身多年教學專業，透過數位頻道分享，讓更多學生受惠。
5月1日晚上7點，張局長將與5位名師共同主持「新北名師Live Show」首播，由名師群個別說明課程特色及重點。呂聰賢老師帶領新北學子在每週的50分鐘課程「贏得資訊力」；陳振威老師透過「素養大fun song你我都愛學」課程，帶學生一起譜出快樂學習的樂章；羅秀惠老師設計「小小生活越讀家」課程，培養下一位「福爾摩斯；宋怡慧老師的「超閱與跨閱，閱讀潮人生」，傳授打造完美閱讀術的秘訣；王俊凱老師則是介紹生態觀察的好方法，引導學生用心觀察充滿生機的校園。
宋怡慧老師表示，期待課程能教會學生運用時間管理、筆記術等技法，建立適性實用的個人書單，成為引領閱讀風潮的新世代自學者。呂聰賢老師表示，現在是數位世界，每個人都應該學習資訊，運用科技，釋放創造力、讓自己有更寬廣的視野。
教育局表示，「2020新北教育豐年季」將於今年9月18至19日在泰山地區舉辦，將邀請更多優秀的老師，相互分享教學經驗，將結合新北在地資源，發展符應新課綱的素養課程，屆時也歡迎全國各地教育夥伴共同參與，一起共學成長。
照片來源：新北市政府教育局提供