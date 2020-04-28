新北首推名師Live Show

新北市教育局因應疫情超前部署，透過公私協力推動數 位教學，教育局局長張明文今(28)日再宣布，從5月份起加碼推 出「新北名師Live Show」，於每週一至週五晚上7點，由名師群透過教育局You Tube進行直播教學，與學生即時互動，提供學生多一個學習管道 ，在家也可以跟著名師輕鬆學。

新北市建置單一認證親師生平台，至今已介接近90項政府及民間數 位學習資源，讓師生輕鬆運用數位工具進行非同步學習、 同步學習及智慧學習；此外，與有線電視台合作， 從4月份起於公用頻道播出教學影片，並於5月份起，加碼再推出「 新北名師Live Show」，於教育局YouTube進行直播教學， 週一至週五每天推出素養深學習主題，星期一為「生態觀察有方法、 校園生物大搜查」，星期二為「小小生活越讀家」，星期三為「 超閱與跨閱，閱讀潮人生」，星期四為「素養大fun song你我都愛學」，星期五為「贏得資訊力、今晚看過來」， 每個主題課程為期四週，天天都有不同主題線上直播， 讓學生與名師即時互動，解決學習困惑。

張明文局長表示，教育局於2019年辦理第一屆「 新北教育豐年季」， 成功帶領了百名教師學員以專業學習社群的運作方式共學。 為了讓學生擁有多元學習的機會， 特地邀請去年教育豐年季名師群昌福國小呂聰賢老師、 鶯歌國小陳振威老師、秀朗國小羅秀惠老師、 丹鳳高中宋怡慧老師及八里國中王俊凱老師等5位新北名師， 與12位夥伴教師共同將自身多年教學專業，透過數位頻道分享， 讓更多學生受惠。

5月1日晚上7點，張局長將與5位名師共同主持「 新北名師Live Show」首播，由名師群個別說明課程特色及重點。呂聰賢老師帶 領新北學子在每週的50分鐘課程「贏得資訊力」； 陳振威老師透過「素養大fun song你我都愛學」課程，帶學生一起譜出快樂學習的樂章； 羅秀惠老師設計「小小生活越讀家」課程，培養下一位「福爾摩斯； 宋怡慧老師的「超閱與跨閱，閱讀潮人生」， 傳授打造完美閱讀術的秘訣； 王俊凱老師則是介紹生態觀察的好方法， 引導學生用心觀察充滿生機的校園。

宋怡慧老師表示，期待課程能教會學生運用時間管理、 筆記術等技法，建立適性實用的個人書單， 成為引領閱讀風潮的新世代自學者。呂聰賢老師表示， 現在是數位世界，每個人都應該學習資訊，運用科技，釋放創造力、 讓自己有更寬廣的視野。

教育局表示，「2020新北教育豐年季」 將於今年9月18至19日在泰山地區舉辦， 將邀請更多優秀的老師，相互分享教學經驗，將結合新北在地資源， 發展符應新課綱的素養課程， 屆時也歡迎全國各地教育夥伴共同參與，一起共學成長。

照片來源：新北市政府教育局提供