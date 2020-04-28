『洗手I五時機、病菌森七七』 桃園長庚舉辦學童洗手課程為社區防疫貢獻心力

COVID-19新冠病毒疫情來勢洶洶， 衛福部雖然不斷宣導勤洗手的重要，但學童活潑好動難免無法落實， 讓不少家長擔憂。為維護學童健康並為社區防疫貢獻心力， 桃園長庚紀念醫院今年特別規劃「學童洗手訓練課程」， 由院內的感染管制護理師透過影片教學， 協助國小老師教導學童正確洗手， 醫院並贈送檢測洗手成效的的教具給學校， 包含手部清潔檢測乳液及螢光燈， 讓老師能透過專業器材驗收學童洗手成效。這項課程自今(28) 日起執行，將陸續推廣至桃園市龜山區其他國小。

桃園長庚感染管制護理師王錦玉表示， 洗手訓練的重點就是要有警覺心，知道何時需要洗手， 然後遵循洗手步驟把手洗乾淨。 因此長庚為學童設計的訓練課程有兩大核心， 一是透過討論讓學童有警覺心，知道洗手的五時機，包含：1. 吃東西前、2.上廁所後、3.玩遊戲後、4.擤鼻涕後、5. 看病前後。二是要知道怎麼洗才乾淨，教導「內、外、夾、弓、大、 立、完」七個洗手步驟，並認真搓洗40~60秒才夠乾淨。

「學童洗手訓練課程」今日展開第一站，全校約100位學童， 在尚未接受洗手訓練前，，能正確洗手的學童只有2成， 等於每10位學童中，就有8位洗手不夠乾淨。很多學童洗完手， 經螢光燈檢測後發現手上還有檢測乳液殘留，驚呼：「老師， 我的手洗過了還這麼髒耶！」，再回去洗手台洗手，特別認真搓洗， 進行二次檢測時，多數學童都能達到雙手清潔溜溜沒有乳液殘留。 結果這個洗手訓練，讓全校超過9成的學童都能正確洗手。

長庚醫院社服處游靜宜處長表示， 長庚醫院除站在醫療第一線照顧病人外，也希望分享感管專業， 幫助學童培養良好的洗手習慣， 經過洗手訓練以及透過螢光燈輔助檢視手部衛生之正確性， 讓學童親眼見到洗手不乾淨的部位，邊學邊做邊修正， 能大幅提升學童正確洗手的人數。

勤洗手及帶口罩除可降低COVID-19新冠病毒感染的機率， 對流感及腸病毒的預防也大有好處，長庚醫院希望分享感管專業， 維護學童健康，為社區防疫貢獻心力。

照片/長庚醫療財團法人提供