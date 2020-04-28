正向力量推動「綠色加速器」 擴大綠色金融影響力

富邦金控永續經營成果再獲佳績！富邦金控連續兩年榮獲「《遠見》 CSR年度大調查」「金融保險業組」楷模獎， 突顯富邦金控在公司治理、環境、社會三大層面成果卓越， 永續經營的耕耘及優異表現備受肯定！

《遠見》企業社會責任獎於2020年邁入第16屆， 為台灣歷史最久的CSR獎項，也是台灣企業界每年最重要的CSR 評鑑活動之一，今年受新冠疫情影響，頒獎活動改為直播發布會，《 遠見雜誌》於線上頒獎典禮中表示， 富邦金控積極開發能提升社會資產韌性的保險商品， 協助產業提高因應風險之能力，並在投資、 授信及產險等多方面持續深化綠色金融影響力；同時， 在女性主管職占比超過6成，女性董事達20％， 落實性別平等具亮點，深受評審肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控持續以品牌「正向的力量」 為核心推動「永續(ESG)願景工程」， 今年更強化公司治理的作為，從設置專責「企業永續部」開始， 落實到金控各單位及子公司以強化組織執行力， 並重新審視富邦的永續藍圖、對應17項聯合國永續發展目標( SDGs)，將ESG願景工程調整為六大策略「永續治理」、「 責任金融」、「創新服務」、「環境永續」、「員工照護」及「 正向關懷」，期盼更穩健、紮實地推動ESG作為，追求更踏實、 更卓越的永續經營管理。

富邦金控致力推動「永續X核心職能」最大化，在環境面， 重視氣候變遷議題，除了接軌國際，加入成為TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,氣候變遷相關財務揭露)支持者， 更擴大發揮綠色金流的影響力，台北富邦銀行2019年統籌中國光 大環保10億港幣授信案， 榮獲亞洲銀行及財經雜誌年度綠色金融案之肯定， 協助綠色企業低碳轉型。同時，富邦產險推出綠能保險專案， 協助再生能源業者提升資產韌性， 成為推動風電及太陽能發電的重要推手； 富邦期望以綠色加速器的角色，透過資金協助更多產業邁向永續。

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，富邦金控重視員工健康與職場安全， 實施居家辦公、異地上班及分流上下班，以分散辦公密度。同時， 身為經營者，亦感同身受企業因疫情造成的經濟衝擊， 對此富邦產險領先同業推出「中小企業防疫薪資保險」， 協助中小型企業渡過難關。此外，在國人健康風險意識升高情況下， 富邦人壽同步推出首張「法定傳染病健康保險」， 讓民眾面對肺炎威脅能有多一層的醫療保障。

富邦金控不僅在國內永續評比及獎項有傑出表現，亦持續得到國際E SG評比機構肯定。2019年連續三年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)最高等級「世界指數」成分股，在「 保險(INS Insurance)」類別，名列全球保險業第五；連續三年入選 MSCI永續指數成分股，MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控人身保險業評等A級；碳揭露專案 (Carbon Disclosure Project，CDP)氣候變遷問卷評比獲得B級（Manag ement）管理階級，顯見富邦金控深耕企業永續經營有成， 穩居國際標竿領導企業之列。

未來富邦金控將持續推動「永續經營(ESG)願景工程」， 將企業社會責任落實在子公司各項業務中， 在為股東創造最大報酬的同時， 也致力於將金融業核心能力轉化成為永續經營的推力， 發揮正向的永續力量。