新北市防疫志工2個月來投入6萬人次服務

新北市在2月26日成立防疫志工隊， 2個月來106個志工團隊、2,328名防疫志工全心投入， 每日持續在社區關懷訪視、電話問安、發放防疫物資、送餐服務， 甚至到健保藥局協助排隊買口罩的民眾維護秩序等， 累積投入近6萬人次，服務時數高達11萬8,000小時。 新北市志工團隊至今已有1,301隊，志工人數逾13萬4, 000人，包含社福、醫療、學校、警察、戶政、稅務、 地政等多種類別，108年度總服務時數高達1,800萬小時， 無論投入的人數、服務的能量皆為全國之最！ 新北市長侯友宜為防疫超前部署，全國率先成立防疫志工隊後， 各志工團隊紛紛投入協助防疫的工作，在各公家機關、學校、 車站等場域， 皆可見到穿著紅色背心的志工手持額溫槍或酒精噴霧瓶， 幫忙出入的民眾量測或消毒。 尤其在社區照顧關懷據點暫停老人共餐之後， 防疫志工更挑起送餐到獨居長輩家中關懷照顧的任務。 新莊區牡丹心社區發展協會志工尤天進，原籍屏東縣， 是位排灣族的原住民，到新北市打拼，從事電焊工作， 在一次工作意外中不慎觸電，造成肢體傷害， 在養傷期間受到新莊區牡丹心社區理事長陳專森和其他志工的照顧， 因此在退休後加入社區服務工作。 尤天進在防疫期間，為使獨居長者無虞用餐，每天不畏風雨， 像Food Panda外送員一樣，在機車後面裝個保溫箱， 為的就是將熱騰騰的飯菜送到老人家手上，讓長輩即使在疫情期間， 也能感受到社會的溫暖！ 社會局長張錦麗表示，市府以照顧弱勢優先， 防疫志工在防疫期間除持續為獨居長者及獨居且行動不便的身心障礙 者送口罩服務外，也在各機構和社區肩負起協助防疫工作， 這群默默付出的志工，遍佈在新北市各個角落，如果有民眾遇見他（ 她），希望給予一個微笑回報。