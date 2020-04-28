美國甜心英國型男揭豪門暗黑史　《鎖命佈局》台灣驚悚上映

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)驚悚劇情片《鎖命佈局》（Inheritance）由「好萊塢甜心」莉莉柯林斯（Lily Collins），以及英國男星賽門佩格（Simon Pegg）同台飆戲，揭開豪門生活背後不為人知的暗黑歷史，將於本週四(4月30日)全台戲院上映。

《鎖命佈局》女主角莉莉柯林斯以及在影集《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演高富帥男神「奈特」的柴斯克勞福（Chace Crawford）共同演出，更和英國男星賽門佩格有多場精彩的對手戲。

《鎖命佈局》以懸疑驚悚調性，試圖探討道德議題。不僅能看到莉莉柯林斯飾演的律師，在同時面對「正義」與「家族利益」時的掙扎與糾結，更能看到上流家族為了維持表象的優雅，背後究竟隱瞞多少陰暗且不可告人的秘辛。

其中，過去多為配角的佩格這次挑大樑帶來精采演出，更為戲狂練精壯身材。更因為角色被囚禁， 造型必須蓬頭垢面，身形更要消瘦，讓賽門因此苦練六個月身材， 讓他在短短半年當中，從78公斤減至69公斤，體脂也從12%降 到僅剩8%。粉絲驚呼：「好萊塢根本是最強健身房！」「快要認不出來了！」「真的是敬業，跟克里斯汀貝爾有得比！」



佩格為戲狂練身材（圖：電影公司提供）

值得一提的是，導演特地安排一場「西洋棋局」，來呈現莉莉跟賽門佩格之間針鋒相對的心機角力，也讓莉莉讚嘆：「當我在讀劇本時，劇情轉折好像在坐雲霄飛車一般，每當以為猜中下一步時，總是能讓人嚇到驚呼出聲！」

佩格透露：「我跟莉莉柯林斯在開拍 前的週末才正式見面，幸運的是，雖然彼此從未合作過， 我們之間卻馬上產生化學效應。」有觀眾看完本片後表示：「賽門佩格這回真的演技大爆發，絕對是必看之作！ 」

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本片劇情描述一位出生在紐約上流家族的年輕律師「蘿倫」（莉莉柯林斯飾演），當父親突然離世後，她卻沒能繼承任何鉅額遺產，只繼承到一把防空洞的鑰匙。在防空洞中，她意外發現一個埋藏已久的秘密：一位消瘦的神祕男子（賽門佩格飾演），因為握有家族不可告人的秘辛，而被她的父親囚禁多年。搖擺在正義與守護家庭榮譽之間的蘿倫，一方面希望揭露真相，卻同時面臨自己的兄弟即將參與競選活動，揭露真相可能會摧毀家族所擁有的一切，甚至威脅到自己與家人的生命。