更新時間: 2020-04-28 17:50

首次發稿: 2020-04-28 17:24

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市錢櫃KTV林森店火警釀多人死傷，錢櫃下午5時10分左右在年代電視台首度舉行公開記者會，由錢櫃法人董事代表嚴智徑等人出面說明，櫃買中心也將舉行重訊記者會，對錢櫃股東說明後續賠償處理及營業損失。

年代執行副總嚴智徑，同時也是錢櫃法人董事代表。他指出，為表達公司對社會的責任及深刻歉意，除全力照顧林森店大火不幸罹難者家屬和傷者後續善後、救治事宜，公司即日起除了原本因消防安全問題停業的門市外，全台灣所有錢櫃門市也將暫停營業一週。

此外錢櫃執行長連福財也在現場表示，將對罹難者每人發放100萬慰問金。

根據中央社報導，由於錢櫃有興櫃掛牌，目前除了林森店外，還有5店因安檢未過暫時停業，錢櫃也將在下午5時於櫃買中心召開重大訊息記者會，說明後續賠償處理以及營業損失。

錢櫃目前林森店因火災現場台北市政府勒令停止進入之外，地方政府擴大KTV安檢，錢櫃台中店、台北松江店、南京店、敦南店、中華新館西門店因公共檢查有缺失，行政機關也要求暫時停業。

檢警今天再約談4人說明，對於店內消防安全設備問題，錢櫃翁姓女經理都說不知情，且連開關在哪都不知，下午移送北檢複訊。

台北市錢櫃KTV林森店26日發生火警，因消防設備全面關閉，造成5死、1命危，數十傷慘劇。檢警偵辦後，包括錢櫃張姓女副理、陳姓男襄理、負責電梯整修工程的黃姓男員工和王姓工頭等人偵訊後，陸續交保。

目前判定起火點為5樓倉庫。

檢警今天(28日) 再約談4人到案說明，以釐清錢櫃消防安全設備為何關閉和火警疑點，但翁姓女經理對於店內相關消防設備為何關閉等問題，一概都說不知情，還說她連開關在哪裡都不知道。警方於下午3時許將翁女移送台北地檢署複訊。

另一方面包商則稱，自2月底起就陸續關閉灑水系統。

根據檢警調查發現，錢櫃林森店自2月底進行電梯整修工程施工作業，由公司工程部派遣黃姓工程師負責包商和監工作業，分別和6個廠商簽約發包，包括有大心工程和久康工程等在內，各自負責不同項目工作，而王姓工頭負責的是拆除地板作業。

大心工程王姓負責人供稱，2月27日開始施工，自9樓起逐層往下關閉灑水系統，案發時4至9樓的灑水系統都被關閉；3月間為因應改管線需求，也陸續關閉室內消防栓的水源。

此外，大心工程在4月24日進行檢修店內廣播系統，但包商當日檢修後，有再重新開啟電源。

但檢警調查發現，案發時的區域廣播系統電源並未開啟。

而台北市府昨(27日) 前往稽查，發現南京店、松江店、敦南店與中華新館設備不合格，勒令停業，建管處稍早依違反建築法各罰南京店、松江店與中華新館12萬元。

民進黨市議員吳沛憶指出，市府3月30日、4月22日皆前往錢櫃林森店稽查，其中，22日發現有施工偷跑狀況，卻未要求立即停工，導致憾事發生，指責市府沒有作為。

黃珊珊今天（28日) 說明，市政府3月30日到錢櫃林森店進行消防設備稽查，屬於定期檢查，需時整天，所有與消防安檢相關的項目都合格；而4月22日的稽查則是聯合稽查，為了防弊，採用抽籤方式決定到哪個店檢查。

黃珊珊說，3月30日進行稽查時，消防局人員在地下1樓看到隔間木板，當時提醒業者若要施工，就要申請消防防護計畫；而建管處人員4月22日到錢櫃林森店檢查時，沒有看到任何施工情形，也沒有工地，反而是發現2面裝飾牆，覺得有異才勾選「涉及室內裝修」，經查，確定業者在1月時申請使用執照變更。她說，台北市政府唯一缺失是沒有做即時登錄，所有稽查資料都在。

柯文哲表示，政府要改進的是要求E化，要求稽查人員未來在稽查時要攜帶平板，而業者申請使用執照變更後，所有的檢查必須都通過才能核發。

他說，分開申請會有漏洞，而業者若要進行施工，開工前本來就要申請消防防護計畫，不能鑽法律漏洞。

柯文哲表示，業者沒有申請消防防護計畫就偷施工，政府不會知道，但也不可能要求全北市家戶的防火訊息都與消防局、警察局連線，「難道每一戶都要去跟他連線總機受信系統，人民還是有應該盡的責任」。