新北勞工局把關產業類新引進移工 居家檢疫避免防疫破口

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部於4月23日發布「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」，新北市政府旋即彙整10點「申請移工居家檢疫實地查核常見問答」，並表示移工引進前將從嚴審查居家檢疫場所、落實把關；移工引進後，也將透過電話定期關懷移工，確認雇主已落實相關防疫措施，並實地抽訪，確認移工確實於該處進行居家檢疫，避免成為防疫破口。雇主如有違反居家檢疫規定，亦將依法開罰絕不輕饒，就是要雇主負起責任。

中央流行疫情指揮中心會議3月27日決議，社福類及產業類返鄉休假移工，由政府安排集中檢疫；至於產業類移工引進，須由雇主於辦理移工入國簽證前，將所提供的居家檢疫住宿地點報請各地方政府查核通過後，始得辦理移工入國簽證。

勞動部4月23日發布的移工居家檢疫場所審查重點在於，有獨立衛浴、空調的房間(限一人一室)、定期量測體溫和消毒，以及有專人負責門禁管理及安全維護。從入境接機至入住居家檢疫場所，皆須符合中央流行疫情指揮中心規定檢疫應遵守事項。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市執行移工居家檢疫場所實地查核一定是從嚴審查，如果雇主想要申請聘僱移工，卻無法盡到雇主保障移工人身安全及防疫的義務，這樣就不要申請移工，勞工局可協助媒合本國優秀勞工。移工引進後，也將透過電話定期關懷和不定期實地抽訪，杜絕移工在居家檢疫期間從事工作。

勞工局提醒，居家檢疫計畫書所填寫資料及檢附文件，如有虛偽或不實情事，可處雇主新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰，並廢止移工名額；仲介甚至會遭到1年以下停業處分，切勿存有僥倖心理。若雇主發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請儘速陪同就醫，也可撥打「1922」或「1955」專線，共同攜手守護健康。