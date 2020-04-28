衛福部長陳時中今天在記者會中介紹台灣的精準防疫策略(疾管署直播截圖) 衛福部長陳時中今天在記者會中介紹台灣的精準防疫策略(疾管署直播截圖)

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今(28)日為中央流行疫情指揮中心成立第100天，也是連續第三天出現零確診！截至目前台灣累計維持429例確診。

台灣的防疫成果，世界有目共睹。指揮中心今天在記者會中感謝站在第一線的防疫及醫療人員，以及所有配合防疫措施的民眾，並稱唯有團結合作，才能守護國內全民健康。

指揮中心今天特別請在場的媒體記者吃龜苓膏 (音同「歸零」)，感謝記者們對疫情的精準報導，讓台灣社會得以維持穩定。部長在記者會結束後特別幽默地提醒記者們，要留一口別吃光，讓台灣確診數得以繼續保持「歸零」狀態。



指揮中心表示，近期新增個案數趨緩，出院個案數則穩定上升，兩者曲線差距逐漸縮短，顯示國內疫情已得到控制，且仍保留醫療量能以應對突發狀況。

圖/疾管署直播截圖

圖/疾管署直播截圖

昨天記者會場有荷蘭空運來台的鬱金香, 今天則有台灣本土花農送來的玫瑰花 (直播截圖)

至於各界討論熱烈的普篩或擴大採檢等議題，指揮中心以科學數字向大眾說明，在台灣目前盛行率不高的疫情狀況下，由於個案數目較少，透過醫師評估症狀，準確通報採檢，並由衛生單位精準疫調，及早掌握密切接觸者，有效控制疫情，這是有科學依據的。台灣憑藉有效且精準的科學立論基礎，所採取的防疫策略，應足以防堵疫情。

陳時中並再次提醒，即便核酸檢測、快篩檢驗結果呈現陰性，仍不能代表往後不會感染，現階段唯有靠每一個人維持社交距離及個人衛生習慣，才是最根本且有效的防疫之道。



指揮中心強調，抗疫為長期戰，且國際疫情仍然嚴峻，目前國內相關檢驗及檢疫量能仍然持續提升整備中，也請民眾持續配合防疫措施及留意個人健康，切勿掉以輕心。若身邊有配合居家檢疫、居家隔離的民眾，或是已解除隔離、回歸生活的痊癒者，請給予支持與鼓勵。



五一連假即將到來，指揮中心呼籲，民眾放假期間仍應落實防疫措施，外出活動時，記得保持社交距離，如有不適症狀應佩帶口罩儘速就醫，減少出入公共場所或搭乘大眾運輸，降低疫情傳播風險，並確保得來不易的防疫成果。

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