公私攜手齊防疫 宜蘭移民署宣導移工維護健康樂返鄉

在此全球武漢肺炎(COVID-19新型冠狀病毒)疫情持續延燒之際，為避免失聯移工成為防疫破口，內政部移民署自今(109)年4月1日至6月30日推出「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期停居留之外來人口主動投案。

希望藉由專案的推動來減縮可能的防疫破口，為善用移工人際網絡之宣傳效益，北區事務大隊宜蘭縣服務站特於本(28)日上午9時至「宜蘭縣私立鴻德養護院」及「正宏機械工業股份有限公司」，進行「防範〈新冠(武漢)肺炎〉」及「失聯移工自行到案專案」宣導。

本日宣導活動由站主任簡聰洲粉墨登場，以「防疫大作戰」之姿利用手勢透過越南籍姊妹的即時口譯，向「宜蘭縣私立鴻德養護院」及「正宏機械工業股份有限公司」的移工朋友，示範洗手步驟「內、外、夾、攻、大、立、完」以及戴口罩的撇步「開、戴、壓、密」，也介紹保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離的重要性。

隨後服務站同仁分別透過多語版的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」政策海報，向在場的移工朋友說明;凡於專案期間投案之失聯移工可獲「免收容、免管制、新臺幣2,000元罰鍰」之簡便措施。

越南移工阿容表示:「感謝移民署如此關心來臺工作的移工朋友，她和其他在場的好姊妹會將宣傳海報拍攝下來，傳給群組內的同鄉朋友，以協助宣傳臺灣政府友善失聯移工的好政策」。

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示：「希望新住民及移工朋友們多多利用人際網絡，協助政府將(防疫資訊及自行到案專案)等相關訊息，廣泛傳遞給在這塊土地上生活工作的新住民姊妹及移工朋友，讓大家共同作好防疫工作以免去病毒侵襲恐懼，健康快樂的返回故鄉」。（新聞轉載自新住民全球新聞網）