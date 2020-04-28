街坊中異國風情 HOUSE 135展新住民桃園故事

桃園市新住民文化會館將於5月2日至6月28日展出《我們之間Between Us》特展。（照片來源：桃園市文化局） 桃園市新住民文化會館將於5月2日至6月28日展出《我們之間Between Us》特展。（照片來源：桃園市文化局）

桃園市新住民文化會館將於5月2日至6月28日展出《我們之間Between Us》特展，現場展出20個店家的生命故事，也透過店家的物件訴說新住民在臺從「遷移」到「生活」的心路歷程。

桃園市文化局表示，走進HOUSE 135，宛若走入異國的街坊，越南美甲的魅力、印尼香料的迷人以及泰國服飾的風情萬種，新住民的移入激發了不同文化的火花，但這些故事卻鮮少人知道，本檔展覽經由新二代對於新住民的觀點，以不同的角度望見新住民的文化。

開設美容店萍萍十七、八歲跟著母親來臺依親，完全不會說國語的她曾在各種行業流轉，直到那年看見舅媽新娘房內的新娘秘書，一顆粉紅色的心便默許了未來。亦或是經營異國香料雜貨店的美珍姐，小時候在雲南被軍人收養，跟隨國民政府遷臺到桃園龍岡地區生活，爾後親手在臺灣栽種異國香料，更回到雲南、泰緬尋找道地的家鄉味，她們所開設的店家，不只是家人在臺生活的依靠，更是生命中多元文化的寫照。

大家或許曾在街坊中見過他們熟悉的身影，也曾被香氣撲鼻的香料所吸引，卻未曾走進那樸實的招牌後一探究竟。本次展覽將桃園街坊中的異國風情呈現在HOUSE 135，走進展場內就如與新住民一同走過遷移的歷程，其中有他們的堅毅，也有樸實的樂觀。

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（新聞轉載自新住民全球新聞網）