（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數持續增加，日本政府為讓輕症患者掌握自己病況，公布13項重症化前兆症狀的自我檢查表，一旦出現重症徵兆時，希望有助及早接受治療。

近日日本出現一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）確診死亡的罕見案例，這名高齡男性因發燒接受PCR檢查呈現陰性，未料隔天病情急轉直下猝死，並在之後檢查呈現陽性確診。

日本放送協會（NHK）報導，PCR檢查是非常高敏感度的檢查方法，但因為病毒量等因素，偶爾也會發生偽陽性或偽陰性的情況。

這名死者是住在東京都小平市的85歲男性，由於連續發燒約5天而接受PCR檢查，4月10日被判定陰性。

不過，隔天這名男性臉色發白，家人發現後送醫仍回天乏術。

男性死後二度接受PCR檢查卻呈現陽性，確診感染2019冠狀病毒疾病。

專家表示，PCR檢查會因病毒量及檢體取得方式等，出現一定比率的偽陽性或偽陰性。

北海道醫療大學教授塚本容子說，就算一度被檢查是陰性，周遭人士也必須留意受檢人的身體狀況是否發生變化，只要感覺有異，不要猶豫立即送醫，患者本人也必須更加意識到只有自己才能保護自己的身體。

根據NHK自行統計，截至今天(29日) 上午11時止，日本境內共有1萬3903人確診感染，加上鑽石公主號712人，總計共有1萬4615人確診。

死亡病例部分共有426例，包括日本境內413例及鑽石公主號13例。

中央社29日引述日本讀賣新聞報導，日本政府公布13項症狀供病患自我檢查，分別為「9項患者本人症狀」及「4項家人從旁觀察症狀」。

9項患者本人症狀包括：

1、嘴唇發紫

2、呼吸急促

3、突然喘不過氣

4、稍微活動就呼吸困難

5、胸口疼痛

6、無法躺下，不坐著就無法呼吸

7、呼吸困難

8、2小時內呼吸突然開始出現聲音

9、感覺心脈不整或混亂

另外，4項可由家人從旁觀察症狀包括：

1、臉色明顯變差

2、有別以往的異常樣態

3、神態恍惚，反應變慢

4、說話模糊不清，沒有回應

日本政府厚生勞動省針對確診但屬於輕症或無症狀、正在各地方政府準備的飯店或自家休養的患者，公布這份自我檢查表，列舉上述13項被視為重症化前兆的「高度緊急症狀」，希望當輕症患者病況出現變化時，有助及早接受醫師診斷。

日本目前因為確診人數持續增加，各地醫院為避免病床不足，都以接收治療重症患者為主，讓輕症患者在飯店等場所或自家休養。

不過，埼玉縣本月發生2起輕症患者在自家休養，卻因病況惡化死亡的案例，讓厚生勞動省轉變政策方向，除了必須照顧小孩的患者可以留在自家，其他輕症患者原則上都安排在住宿設施休養。