（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數持續增加，日本政府為讓輕症患者掌握自己病況，公布13項重症化前兆症狀的自我檢查表，一旦出現重症徵兆時，希望有助及早接受治療。
近日日本出現一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）確診死亡的罕見案例，這名高齡男性因發燒接受PCR檢查呈現陰性，未料隔天病情急轉直下猝死，並在之後檢查呈現陽性確診。
日本放送協會（NHK）報導，PCR檢查是非常高敏感度的檢查方法，但因為病毒量等因素，偶爾也會發生偽陽性或偽陰性的情況。
這名死者是住在東京都小平市的85歲男性，由於連續發燒約5天而接受PCR檢查，4月10日被判定陰性。
不過，隔天這名男性臉色發白，家人發現後送醫仍回天乏術。
男性死後二度接受PCR檢查卻呈現陽性，確診感染2019冠狀病毒疾病。
專家表示，PCR檢查會因病毒量及檢體取得方式等，出現一定比率的偽陽性或偽陰性。
北海道醫療大學教授塚本容子說，就算一度被檢查是陰性，周遭人士也必須留意受檢人的身體狀況是否發生變化，只要感覺有異，不要猶豫立即送醫，患者本人也必須更加意識到只有自己才能保護自己的身體。
根據NHK自行統計，截至今天(29日) 上午11時止，日本境內共有1萬3903人確診感染，加上鑽石公主號712人，總計共有1萬4615人確診。
死亡病例部分共有426例，包括日本境內413例及鑽石公主號13例。
中央社29日引述日本讀賣新聞報導，日本政府公布13項症狀供病患自我檢查，分別為「9項患者本人症狀」及「4項家人從旁觀察症狀」。
9項患者本人症狀包括：
1、嘴唇發紫
2、呼吸急促
3、突然喘不過氣
4、稍微活動就呼吸困難
5、胸口疼痛
6、無法躺下，不坐著就無法呼吸
7、呼吸困難
8、2小時內呼吸突然開始出現聲音
9、感覺心脈不整或混亂
另外，4項可由家人從旁觀察症狀包括：
1、臉色明顯變差
2、有別以往的異常樣態
3、神態恍惚，反應變慢
4、說話模糊不清，沒有回應
日本政府厚生勞動省針對確診但屬於輕症或無症狀、正在各地方政府準備的飯店或自家休養的患者，公布這份自我檢查表，列舉上述13項被視為重症化前兆的「高度緊急症狀」，希望當輕症患者病況出現變化時，有助及早接受醫師診斷。
日本目前因為確診人數持續增加，各地醫院為避免病床不足，都以接收治療重症患者為主，讓輕症患者在飯店等場所或自家休養。
不過，埼玉縣本月發生2起輕症患者在自家休養，卻因病況惡化死亡的案例，讓厚生勞動省轉變政策方向，除了必須照顧小孩的患者可以留在自家，其他輕症患者原則上都安排在住宿設施休養。
由於不論是在住宿設施或是自家休養，患者本身及陪同家人察覺病況變化很重要，因此厚生勞動省列舉13項高度緊急症狀，只要符合其中一項，就應該向住宿設施常駐護理師等人諮詢；在自家休養的人也應向保健所等單位諮詢，儘可能及早接受醫師診斷。