〈時評〉聯合國目睹之怪現狀

武漢肺炎疫情蔓延，聯合國婦女地位委員會決定縮小舉 辦預定9日開幕的第64屆年會，並取消各項周邊活動。 圖為聯合國紐約總部大樓。 中央... 武漢肺炎疫情蔓延，聯合國婦女地位委員會決定縮小舉 辦預定9日開幕的第64屆年會，並取消各項周邊活動。 圖為聯合國紐約總部大樓。 中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月5日 (來源 中央社)

無可諱言的，當今全球兩百左右個國家，除了只有618人的梵蒂岡不論，其餘的，民主國家也好、共產國家也罷，十幾億人口也好、數十萬人口也罷，不可能人人都循規蹈矩，或多或少的為非作歹之徒總免不了。

人既然免不了有正有邪，國當然也就免不了有善有霸，聯合國這個國家的大雜燴，當然也就不可能是個烏托邦，也就當然有它不盡完美的一面！

說聯合國不完美，其實是客氣！事實上，是比不完美還糟糕的：有許多怪現狀！

聯合國的15個專門組織中，目前由美國、英國、韓國、芬蘭和德國、法國、保加利亞、肯亞、喬治亞、澳洲、多哥、衣索比亞擔任總幹事／秘書長者各一個（此其中，有七個擔任副總幹事的中國人正在虎視眈眈想更上層樓），由中國人擔任總幹事／秘書長的有國際民用航空組織（ICAO）、國際電信聯盟（ITU）、聯合國工業發展組織（ UNIDO）、聯合國糧食及農業組織（ FAO）等四個。

四個在中國人掌控下的聯合國機構，都可以看到怪現狀──

AirlineRatings.com評選2020全球400多家航空公司，其所遴選出的全球20大最安全航空公司，台灣的長榮高居第三名，勉強跟中國搭上邊的只有排名第九的國泰航空，可國際民用航空組織在中國籍柳芳擔任秘書長的第二年（2016年）起，台灣就未能受邀參加大會。有航空公司名列飛安前茅的台灣，不得國際民用航空組織的大門而入，這和台灣對抗武漢肺炎成績斐然，卻被拒聯合國世界衛生組織門外的荒謬性簡直如出一轍！將飛安、公衛防疫政治化，不是聯合國的悲哀怪現狀又是什麼？

國際電信聯盟的中國籍秘書長趙厚麟，對共產中國以「老大哥」之姿，建構臉部識別和監控標準以監控所有中國人的那一套，既是耳濡目染的，更是悶聲不響的。國際電信聯盟在這種成長背景的秘書長帶領下，全球七十七億人在享受無遠弗屆、天涯若比鄰的通信便利之餘，不須擔心自己的一舉一動，會在不知不覺下陷入「華為」的天羅地網中嗎？

以「促進和加速開發中國家以及處於產業轉型發展的國家的經濟」為要旨的聯合國工業發展組織，在中國籍秘書長李勇的運籌帷幄下，竟然出現好些個因誤踩「一帶一路」地雷而債臺高築、而進退維谷，而被迫像殖民地般租借港口給中國的開發中國家，這怪現狀，不弔詭諷刺嗎？

去年，北京免除了一些非洲國家的債務，這本是好事一樁，不過，很巧的，中國候選人其後也順利當選國際糧食及農業組織的秘書長。此其中，很難不讓人聞到濃濃的對價關係氣息。聯合國墮落到出現以錢換權的類賄賂歪風了嗎？

聯合國旗下，非中國人直接掌控的組織，有些也問題重重──

置專利、商標、版權等智慧財產權於無物的中國（阿里巴巴的馬雲即曾洋洋得意說「中國製造的仿冒品就算沒比真品更好，也跟真品一樣好」），這個美國官員在邊境查獲的仿冒品中佔比85%的國家，也正是聯合國世界智慧財產權組織(WIPO) 現任副總幹事王彬穎的祖國！在今年3月 4日的WIPO總幹事選舉，要不是美國事先大力運作支持新加坡籍的鄧鴻森，來自國際公認的「仿冒王國」的王彬穎，就要帶隊在聯合國玩「作賊喊抓賊」的把戲！能不讓人為WIPO揑把冷汗？

還有，聯合國世衛組織秘書長譚德塞對武漢肺炎疫情醫療判斷力與敏感度的無能失職，讓世衛變相成為武漢肺炎蔓延的溫床，這現在進行式的罪過，世人有目共睹！

還有，人權記錄慘不忍睹的中國，於四月五日登堂入室，成為聯合國人權理事會五人協商小組的一員！

看來，民主、自由、人權的美國、日本、歐洲，傻乎乎出錢在聯合國搭一個又一個舞台，讓唱民主反調、箝制自由、打壓人權，邪惡崛起的共產中國粉墨登場，一個個滲透、進佔、操控、宰制！

武漢肺炎在中國的隱匿欺瞞下終於由「中國化」失控成「全球化」；盲目相信中國而疏於防範的國際社會，已付出大災難的慘痛代價！痛定思痛，已然高度「中國化」的聯合國，國際社會再疏於防範、再不大刀闊斧整頓，怎生了得？

（作者為新竹教育大學退休副教授）