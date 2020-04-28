〈時評〉武漢肺炎衝擊下 中國自樹敵人 持續打壓台灣 無助轉移焦點

武漢肺炎持續在各國肆虐，造成多數國家為控制疫情，不得不採取封城、封國、封邊境，暫停人流的移動。而守在第一線的醫護人員，在醫療資源不足的情況下，想設法救治武漢肺炎病患。許多國家開始檢討，到底是誰隱匿了疫情? 並打算向該國提出賠償。

中國武漢自2019年底，就傳出華南海洋批發市場是新冠肺炎(俗稱武漢肺炎，COVID-19)為病毒的發源地，甚至隨著春運擴散到全國。因此不出意外，各國政府將聯合起來向最早爆發疫情、隱瞞疫情、提供不實數據的中國索賠。因為這波疫情在全球，截止4月27日已造成近300萬例確診、逾20萬人死亡，它不僅衝擊社會面也同時「停止」了世界經濟的運轉；目前全球預計向中國求償的金額已逾千兆(註1)。然而，中國自各城解封後，也忙著恢復國內經濟與人民的生活，國際經濟與外交等，可說是自顧不暇，怎麼有可能有多餘的錢進行賠償。

近日北韓領袖金正恩傳出身體狀況出問題、手術失敗而病危、住院等諸多原因，甚至有已經過逝的傳聞(註2)。而這些事發生前，早已多日未曾公開露面，連最關鍵的太陽節都未出席，我們可以推測如果治療完成，金正恩應該早已出來穩定民心、破除謠言，如果沒治療好的話，有可能是下任領袖尚未產生。無論如何，北韓有可能也會加入各國政府的行列，以武漢肺炎向中國索取賠償。

作者推測中國必然給不出或不想給付巨額賠償，而最好且最可能的一條路，就是讓WHO背黑鍋。可能的理由如下「中國已如實呈報給WHO，而WHO認同數據及說法，故產生賠償問題應該找WHO。畢竟中國的能力與WHO能力不一樣，況且WHO是監督者的身份，已然呈報，責任就應該在WHO。不去調查武漢肺炎是WHO失職，無法查出來是無能。因此中國可依此為理由甩黑鍋給WHO。」

接下來的可能發展，WHO與中國互踢皮球，最後世界將會重新建立一個新的世界級衛生組織，並且要求中國賠償，使中國進入窘境。

中國進入窘境後，為了維持自己國內的穩定與人民向心力，必然會用世界列強欺負中國來轉移國際焦點，如同當時滿清被列強叩關一般。並且會利用輿論，說台灣將趁機台獨，有必要先行發動戰爭拿下，以免台灣成功台獨，香港變一國一制就是最好的實例(註3)。

為了不讓「今日香港、明日台灣」上演，台灣人民無論何時何地、專注的防疫、紓困國內經濟等，從政府到民間都應團結一致的對抗中國的挑釁、及諸多戰爭手段。

雖然近來共軍繞台、發動戰爭的可能性增加，但台海就算真的爆發戰爭，台灣人也不用擔心。沒有人相信中國的武漢肺炎已經結束，並且備戰少說要一個月以上，等到真的開始打仗，還能有多少戰力可言，因此台灣無須畏懼。

倘若真的戰爭來臨，美國必然不會放棄太平洋島鏈的關鍵點－台灣，加上台灣如今防疫有成、醫療享譽國際，相信各國無人會旁觀，甚至有可能聯合美國反攻回去，讓中國解體也大有可能。

武漢肺炎事件已讓中國政權的國際形象與地位岌岌可危，也暴露了中國文化的弊病，台灣要引以為鑒。台灣真的還要抱著過時不求進步、服務王權的儒教文化嗎？也可觀察到一國兩制已然破滅，我們還能相信中國的把戲嗎？

註1：武漢肺炎》全球怒了！向中國求償國家曝光 金額已逾千兆

註2：金正恩手術後狀況成謎！日媒指出成植物人，解析兩種心臟手術

註3：網傳香港已成一國一制 港媒:香港市正式成立