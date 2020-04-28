【武漢肺炎】一線外交官上場打口水戰 學者：中國「戰狼外交」恐吃癟

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎激起了中國的「戰狼外交」，駐外使節紛紛摒棄傳統外交之道，陷入捍衛國家的口水戰。學者認為，他們此舉不外乎執行習近平的意志，然而這樣的「鴨霸外交」，恐怕是搬石頭砸自己的腳。

南華早報指出，過去數周以來，中國外交官屢上前線與駐地國媒體針鋒相對，展現戰鬥意志，但往往招致反效果，使「大外宣」破功，大國形象掃地。光是上周，就有七名中國駐外大使被駐地國召見，從法國、哈薩克、肯亞到迦納，要他們出來面對疫情謠言、不實資訊、對非洲人種族歧視等指控。

此一外交場域衝突，恰好搭上了各國對新冠肺炎（COVID-19）肆虐所展開的究責浪潮。包括德國、法國、英國、澳洲、加拿大等國，都已加入美國對中國的撻伐，批其防疫不力、透明不足，甚至要求賠償。

除了中國駐德使館與當地小報「畫報」（Bild）互槓之外，駐澳洲、加拿大的使館也指控駐地國政治人物、媒體與美國沆瀣一氣，跟著美國一起鬧騰，一會兒要索賠，一會兒又要求對疫情展開獨立調查。此前中國駐瑞典、英國、荷蘭、日本、新加坡、秘魯大使也因槓上媒體與官員而上了頭條。

訓練有素的外交官竟會淪為小孩子吵架模式，令人不解。倫敦大學亞非學院（SOAS China Institute）中國研究員Steve Tsang認為，如此挑釁式的政令宣導，只會到處樹敵，一旦疫情緩解，各國將重新檢視其對中政策，對中國恐怕有百害而無一利。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員Yun Sun指出，中階外交官與戰狼外交官之崛起，凸顯了由上而下執行習近平意志的中國外交策略轉變。新任外交部發言人趙立堅就是個例子，他的推特波文往往惹議，甚至質疑美軍將武漢肺炎病毒帶入中國，引發軒然大波。

新加坡東南亞研究所（Institute of Southeast Asian Studies）資深客座研究員Pang Zhongying更犀利指出，國難當前，中國一味拔擢外交新血，卻缺乏真正有為的外交大將，實在悲哀。他認為，若以為捐贈口罩等醫療物資，或模仿美國總統川普惡名昭彰的「推特治國」，就能開拓出一條外交康莊大道，那可真是大錯特錯。