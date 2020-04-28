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【武漢肺炎】挺台灣參與世衛事務　台美衛福部長雙邊電話會議30分鐘

會中阿札爾部長也讚許台灣在對抗COVID-19 (武漢肺炎, 新冠肺炎) 疫情之成就，並感謝我國捐贈口罩

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/28 10:29
圖/台灣衛福部

圖/台灣衛福部

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 我衛生福利部長陳時中與美國衛生及公共服務部部長阿札爾(Alex Azar II)，於台灣時間4月27日晚間8時(美東時間4月27日上午8時)舉行雙邊電話會議。

會中阿札爾部長讚許台灣在對抗COVID-19 (武漢肺炎, 新冠肺炎) 疫情之成就，並感謝我國捐贈口罩，雙方就防疫策略進行深入交流，也交換彼此對於全球衛生安全及其他重要衛生議題之看法，尤其是台灣應完整參與世界衛生組織(WHO)之議題。

事後阿札爾並推文發布兩人電話會議的照片，同時強調

當今全球衛生事務的合作越來越關鍵，比過去任何時期都來得重要

我非常感謝台灣的貢獻。

(Now, more than ever, global health partnership is crucial and I appreciate Taiwan’s contributions.)

衛福部新聞稿指出，陳時中部長對於美國與台灣合作對抗COVID-19疫情及堅定支持台灣參與WHO表達誠摯感謝，希望美方能持續支持台灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會(WHA)及完整參與WHO相關會議、機制及活動。

阿札爾部長重申美國將持續全力支持台灣擴大參與WHO與全球衛生事務，讓台灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業，促進全球衛生安全。

雙方並同意未來繼續深化及擴大衛生領域之合作，尤其強調在COVID-19疫苗、藥物研發以及防疫物資等台美防疫合作。最後兩人均表示期盼再次會面。

此次陳部長與阿札爾部長會談時間約30分鐘，在座亦有美國在台協會(AIT)酈英傑(Brent Christensen)處長、外交部政務次長徐斯儉、北美司司長姚金祥及國組司司長陳龍錦、衛福部疾管署署長周志浩、衛福部技監劉麗玲。
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