挺台參與世衛 台美衛福部長熱線30分鐘

衛生福利部長陳時中與美國衛生及公共服務部長阿札爾（Alex Azar II）今天舉行雙邊電話會議，雙方熱線30分鐘，美國感謝台灣捐贈口罩，並協助爭取台灣擴大參與世界衛生組織。

衛福部晚間發布新聞稿指出，陳時中與阿札爾在台灣時間今晚8時（美東時間4月27日上午8時）舉行雙邊電話會議。

會中阿札爾讚許台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情成就，並感謝台灣捐贈口罩，雙方就防疫策略進行深入交流，也交換彼此對於全球衛生安全及其他重要衛生議題看法，尤其是台灣應完整參與世界衛生組織（WHO）的議題。

陳時中對於美國與台灣合作對抗武漢肺炎疫情及堅定支持台灣參與WHO表達誠摯感謝，希望美方能持續支持台灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會（WHA）及完整參與WHO相關會議、機制及活動。

阿札爾重申，美國將持續全力支持台灣擴大參與WHO與全球衛生事務，讓台灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業，促進全球衛生安全。

新聞稿指出，雙方同意未來繼續深化及擴大衛生領域合作，尤其強調在新型冠狀病毒疾病疫苗、藥物研發以及防疫物資等防疫合作。最後兩人均表示期盼再次會面。

陳時中與阿札爾會談時間約30分鐘，在座亦有美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、外交部政務次長徐斯儉、北美司司長姚金祥及國組司司長陳龍錦、衛福部疾管署署長周志浩、衛福部技監劉麗玲。

劉麗玲深夜受訪指出，台灣希望美方協助參與今年的世界衛生大會；美方認為，今年因疫情之故，與世衛關係較緊張，但會盡力協助台灣，以觀察員身分參與。