王朝慶端午 3款獨家口味系列 隆粽巨獻

端午節將近，一定要吃到應景的美味粽子才算是過端午！台北王朝大酒店今年主打特色主題系列，於5月16日~6月25日推出王朝端午 粽禮粽心意，精心研發3款獨家口味系列粽包含「無錫子排栗子粽」、「薑黃起司嫩雞粽」、「塔香五穀錦菇粽(素)」，保留經典口味又獨具創新手法，更因應每位顧客自用或送禮需求，推出組合選項，讓您有更多元選擇，每組售價650元起，於5月16日~5月29日第一波早鳥期間購買10組以上還可再享6折優惠。凡購買任一組合即贈「王朝時尚保冷袋」一個，以竹青綠刻劃象徵粽葉的唯美色澤，附有保冷保溫功能，時尚又實用。另外貼心便民的宅配服務，不出門也能輕鬆品嚐美味粽子。

中國名菜入粽、中西合璧風味、健康養生概念 三款特色粽必嚐

「無錫子排栗子粽」是一款以中國名菜為靈感的特色粽，選用去皮五花肉先炸再以特製滷汁熬煮1.5小時，以養生紅穀米取代一般糯米，一起將紹興酒與多種辛香料爆香拌炒，肉質品嚐起來香嫩入味，栗子的鮮甜綜合了整體的香氣，一口咬下令人陶醉。

以中西食材融合的「薑黃起司嫩雞粽」嚴選肉質Q彈的放山雞，搭配來自埔里的養生白精靈菇，整顆粽子品嚐的到雞肉鮮甜嚼勁與白精靈菇的爽脆口感。主廚更以近期被喻為最受歡迎的健康食材-薑黃入粽，再淋上以2種澳洲起司混合松露而成的特製醬汁，入口後滿嘴香氣撲鼻而來。

「塔香五穀錦菇粽(素)」推薦給蔬食愛好者，以養生黑麻油與老薑先炸出香氣，再將精選菇類與五榖米一起加入拌炒入粽，整顆粽子的特色訴求不僅健康，也保留香氣濃郁的黑麻油香味，顛覆一般蔬食無味的框架，絕對必買。訂購詳情請洽02-2719-8399#3366玉蘭軒。