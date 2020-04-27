台荷關係重大進展 紀維德：改名荷蘭在台辦事處

武漢肺炎疫情延燒，卻深化台荷情誼。荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）今天宣布，即日起將名稱從「荷蘭貿易暨投資辦事處」簡化為「荷蘭在台辦事處」，「少一點、多很多」。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續延燒，荷蘭貿易暨投資辦事處今天在臉書粉絲團上表示，今天是荷蘭的國慶日國王節，但因全球疫情嚴峻，荷蘭不如以往的慶祝，而是用專程空運來台的3999朵荷蘭國花鬱金香，表達對台灣第一線醫護人員的謝意，並加深台荷情誼。

紀維德晚上7時在荷蘭貿易暨投資辦事處臉書粉絲團發布短片，並宣布，辦事處業務在過去幾年擴展許多新領域，因此即日起將過去名稱「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），省略「貿易暨投資」等字。

紀維德強調，「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬識別標誌、更新網站。同時紀維德也正式宣布，他即將在今年7月結束他5年派駐於台北的任期。

紀維德說，因應武漢肺炎疫情，荷蘭在台辦事處取消慶祝活動，但空運國花鬱金香來台，感謝台灣第一線醫護人員，同時他也分享，2019年雙邊貿易額激增41%，荷蘭躍升台灣全球第10大貿易夥伴。

紀維德指出，荷蘭辦事處除贈鬱金香與專用花器給外交部長吳釗燮，更在台灣最多人確診武漢肺炎的4個都市，包括台北、新北、桃園、台中，準備上千朵特別空運來台的橘色鬱金香，由辦事處親手繫上荷蘭國旗三色緞帶和卡片，搭配荷蘭焦糖煎餅，送到流行疫情指揮中心、指定收治重症患者與部分市轄的31家醫療院所，以及桃園國際機場等33個單位。

紀維德說，目的是要感謝他們「堅毅的奉獻、慷慨的分享、嚴謹的把關，成就了另一個台灣奇蹟，也加深了台荷的友誼」，並且感性的表示，「希望下一個春天到來，又能見到彼此綻放的笑容」。

紀維德指出，期望台荷雙方能夠把握「危機」兩字中的「機」，共同研發武漢肺炎疫苗、生產醫療設備、進一步發展數位化經濟。

另外，去年台荷雙邊貿易額比前年激增41.1%，達到78.89億美元（約新台幣2369億元），漲幅是「史上最大」，讓荷蘭躍升台灣「全球第十、歐洲第二大貿易夥伴」，更是重要的半導體產業策略夥伴。

紀維德說，值得一提的是，荷蘭自1952年至今年2月，累積投資台灣高達354.5億美元（約新台幣1兆640億元），約占全球20%、居世界之冠；而荷蘭也仍是台商在歐洲的重要據點。

除了貿易與投資，紀維德說，台荷城市就永續發展目標、老年照護、綠色交通都多有交流；而荷蘭企業在台也越趨活躍，領域包括離岸風電、治水、新創公司、農業科技交流、大型建築，以及循環經濟。台荷雙方的人員來往，同樣更頻繁。

紀維德表示，科技部長陳良基與行政院政務委員唐鳳都在去年造訪荷蘭，加深雙方在科學與科技上的合作；除了繼續就光子學和資訊安全交流，辦事處去年更成立「台荷科學交流會」，集結超過60名從事台灣、荷蘭相關研究的學者，希望促成更多共同計劃。

紀維德最後也說，過去幾年赴荷台灣留學生翻倍、旅客也翻倍，4月更開啟雙方打工度假計畫，初步每年有百名青年可互訪，「探索彼此的社會和文化」；而去年更有超過400位藝術家從荷蘭來台展演、駐村、演講。