錢櫃火警釀5死疑充電釀禍　王姓工頭10萬元交保

台北市錢櫃林森店26日火警釀5死，包商王姓工頭（中 ）案發前疑曾到儲藏室充電，他27日到案後坦承此事， 警方下午將他移送北檢複訊。 台北市錢櫃林森店26日火警釀5死，包商王姓工頭（中 ）案發前疑曾到儲藏室充電，他27日到案後坦承此事， 警方下午將他移送北檢複訊。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北林森北路錢櫃KTV火警造成5人死亡，北檢偵辦後懷疑起火原因為一名王姓工頭將雷射測距儀充電後失火導致，警方今再度通知王姓工頭到案並移送台北地檢署複訊，檢察官訊問後，依過失致死、過失傷害、公共危險罪諭令10萬元交保。

綜合媒體報導，錢櫃林森店昨天早上近11時發生火警，檢警查出，業者疑關閉5大消防安全設備，包括室內消防栓、自動撒水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備和排煙設備，當火警發生產生濃煙後，排煙設備在被關閉的情形下無法啟動排煙，造成嚴重傷亡。

檢警初步判定，延燒的情形是在5樓西北角的儲藏室引起火災。36歲王姓工頭昨天在中山分局製作筆錄，僅提到有打開儲藏室的門，對於內容過程避重就輕。之後檢警連夜調閱監視器畫面發現，起火點的儲藏室，事發前王姓工頭疑似持工程用雷射測距儀入內充電，約10秒後便離開現場，近2小時後儲藏室就起火。

台北地檢署主任檢察官張智堯、檢察官黃筵銘下午會同消防局火調人員、轄區台北市中山警分局，前往現場勘驗、採證。檢警初步排除人為縱火，詳細起火原因待消防局火調科的火場鑑定報告，最快兩週出爐。

警方隨後也帶王姓工頭返回案發現場，查扣遺留在火場的雷射測距儀證物，而電池已燒毀。隨後約於下午4時30分許將王姓工頭疑送北檢複訊。

檢察官黃筵銘訊問後，認定王姓工頭涉嫌過失致死、過失傷害、公共危險罪嫌，諭令新台幣10萬元交保，限制出境、出海，限制住居。

中央社報導，台北市副市長黃珊珊今天指出，起火點在錢櫃5樓儲藏室，內部放置沙發等易燃物品，起火原因還要再調查，起火與施工的因果關係還不能確定，唯一能確定的是錢櫃關閉所有消防設備，導致重大傷亡。

錢櫃林森店昨天火警釀多人死傷，檢警偵訊業者和包商等，今天凌晨複訊後，諭令錢櫃3名員工，包括張姓女副理、陳姓男襄理及負責電梯整修工程的黃姓男員工，分別以新台幣25萬元交保。