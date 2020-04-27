【武漢肺炎】新冠病毒太難纏 美國傳多起青壯患者中風案例

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎之狡猾與難纏，令全球醫界傷透腦筋，除了無症狀患者防不勝防、病毒出現多種變異、不少年輕案例疑似因「免疫風暴」喪命以外，近日美國更屢傳三四十歲的青壯人士突發中風，而體內竟都驗出了新型冠狀病毒（COVID-19）。

華盛頓郵報報導，美國傳出多宗三十多歲年輕人急性中風案例，由於中風中位數年齡為74歲，此一狀況極不尋常。疫情爆發至今的臨床證據顯示，新冠病毒除了會讓患者出現呼吸道與腸道症狀、發燒、侵害肺部、味覺喪失、起水泡，如今甚至連心血管系統與重要器官都可能遭到攻擊。

武漢雖也有患者傳出中風，但多半是原先就有慢性疾病，但美國的案例多半沒有健康隱憂。更駭人的是，武漢肺炎釀成的腦血管阻塞，往往不是小中風，而是最嚴重的大血管栓塞（large vessel occlusions），影響行動及語言能力。專家懷疑，新冠病毒可能導致全身血管栓塞，進而引發中風與心臟病發作，嚴重都會致死。

據報導，紐約消防單位在疫情高峰期接獲的家中驟死案例，比往常暴增四倍，其中多人死於急性中風，但由於鮮少對這類死亡案例進行解剖，真相恐怕永遠無法水落石出。

匹茲堡大學醫療中心神經學家與重症醫師Sherry Chou指出，目前尚不清楚，血栓是因血管遭到直接攻擊，或是免疫系統在對抗病毒時，「誤傷自己人」而釀禍。她正研究17國68個醫療單位所收治的數千名武漢肺炎患者，曾出現的中風與神經併發症，盼能揭開此一謎題。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（27）日表示，由於病毒是透過ACE2受體進入細胞，而這類受體在肺部、各個器官都有，包括鼻腔、眼睛、心臟等，因此不排除透過血液侵害各個臟器的可能性。