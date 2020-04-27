侯友宜慰問錢櫃KTV罹難者家屬 除致贈慰問金外允諾全力協助善後及求償

新北市長侯友宜27日上午11點到板橋殯儀館慰問錢櫃KTV罹難家屬，除先致贈3名罹難者各一萬元慰問金外，並允諾會全力協助家屬善後及求償法律協助，錢櫃KTV員工林子晨的太太在妹妹等人的陪同下，不住的悲傷啜泣，侯友宜鼓勵她：「孩子已經沒有了爸爸，不能再沒有媽媽，你一定要堅強起來！」
侯友宜與消防局長黃德清、民政局長柯慶忠、社會局長張錦麗等人，前往板橋殯儀館慰問家屬，侯友宜表示，這場大火造成新北市民3人死亡、37人輕重傷送醫，其中有11位就醫後自行返家休養，這是近期來重大的公安事件，令人非常沉痛。
侯友宜表示，事發後新北市消防局立即出動協助救援，並確認市民就醫等後續處理情況。晚間並由副市長謝政達率公安小組和警察局，針對全市130家封閉式娛樂場所再度查察，要求人潮管制，務必採取最嚴格的標準檢驗，如果有任何缺失，一定貼紅單限期改善，不改善就斷水斷電、勒令停業。
唯一的錢櫃KTV員工罹難者林子晨的太太和家屬向侯友宜表示，希望市長能協助查明火災真相，侯友宜說，這部分尊重台北市的火調以及檢察官的調查，不過市府一定會全力協助，包含善後及向業者、不管是KTV還是施工單位求償。
另位泰山罹難者周雨喬因慶生而不幸罹難，侯友宜也慰問家屬，並交代泰山區長謝文祥後續協助料理後事。也請殯葬處全力協助。
社會局長張錦麗表示，3名罹難者均先致贈1萬元慰問金，37名傷者扣除11位自行返家休息者，餘26位將由各社福中心社工一一慰問並致贈5千元慰問金。至於罹難者，將依全國一致的災害救助核發要點，協調事發地點台北市政府社會局核發。