侯友宜慰問錢櫃KTV罹難者家屬 除致贈慰問金外允諾全力協助善後及求償

新北市長侯友宜27日上午11點到板橋殯儀館慰問錢櫃KTV罹難 家屬，除先致贈3名罹難者各一萬元慰問金外， 並允諾會全力協助家屬善後及求償法律協助， 錢櫃KTV員工林子晨的太太在妹妹等人的陪同下， 不住的悲傷啜泣，侯友宜鼓勵她：「孩子已經沒有了爸爸， 不能再沒有媽媽，你一定要堅強起來！」 侯友宜與消防局長黃德清、民政局長柯慶忠、社會局長張錦麗等人， 前往板橋殯儀館慰問家屬，侯友宜表示， 這場大火造成新北市民3人死亡、37人輕重傷送醫， 其中有11位就醫後自行返家休養，這是近期來重大的公安事件， 令人非常沉痛。 侯友宜表示，事發後新北市消防局立即出動協助救援， 並確認市民就醫等後續處理情況。 晚間並由副市長謝政達率公安小組和警察局， 針對全市130家封閉式娛樂場所再度查察，要求人潮管制， 務必採取最嚴格的標準檢驗，如果有任何缺失， 一定貼紅單限期改善，不改善就斷水斷電、勒令停業。 唯一的錢櫃KTV員工罹難者林子晨的太太和家屬向侯友宜表示， 希望市長能協助查明火災真相，侯友宜說， 這部分尊重台北市的火調以及檢察官的調查， 不過市府一定會全力協助，包含善後及向業者、 不管是KTV還是施工單位求償。 另位泰山罹難者周雨喬因慶生而不幸罹難，侯友宜也慰問家屬， 並交代泰山區長謝文祥後續協助料理後事。也請殯葬處全力協助。 社會局長張錦麗表示，3名罹難者均先致贈1萬元慰問金， 37名傷者扣除11位自行返家休息者， 餘26位將由各社福中心社工一一慰問並致贈5千元慰問金。 至於罹難者，將依全國一致的災害救助核發要點， 協調事發地點台北市政府社會局核發。