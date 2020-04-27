新北國小教甄首度招考雙語專長師資 須自備口罩禁陪考

新北市教育局今(27)日公告國小教師甄選簡章， 今(109)年首度甄選具雙語教學專長的國小師資， 招考類科包含自然科及美術科，初試日期訂於6月13日， 歡迎有志教育的夥伴一起加入新北教育的行列。 因應疫情教育局已備好完善之防疫措施，考生須全程配戴口罩應試、 不開放陪考、考試前日不開放查看考場……等， 皆為了給考生更安全之應考空間。

張明文局長表示，新北市近年力推雙語實驗課程， 讓學生在生活中增加接觸及使用英文的頻率， 提升學生英語聽力及口說能力， 目前新北市共有27所國小推行雙語教育實驗課程， 為了穩固雙語師資，今年國小首度辦理雙語教學專長教師甄選， 應試者須具備專長教師證及相關英語專長證明， 複試須全程以英語進行學科授課及應答。 甄選錄取者將協助校內發展雙語課程及教材， 期能提供學生更生活化、全方位的英語學習情境。

本次甄選初試日期訂於6月13日，複試訂於7月5日辦理， 因應疫情防治，初試、複試前一天不開放預看考場， 考試當日一律不開放陪考， 亦不開放補習班相關業者於考場學校外進行宣傳，考生須自備口罩， 進入考場學校後全程配戴口罩；另考生具有「居家隔離」、「 居家檢疫」及「自主健康管理經醫院安排採檢而未取得結果」情形， 不得應考亦不得補考，其餘相關防疫配合事項， 請考生逕依簡章公告規定應試。

教育局表示，本次教師甄選簡章將於今（27) 日公告於新北市政府教育局官網電子公告區及教師聯合甄選報名系統 （http://career.ntpc.edu.tw）， 歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。