越南新住民克服困境 堅毅精神獲選家扶全國自強母親

(說明：南投家扶扶幼委員會大埔里區主委馬長風(左一)與南投家扶中心主任魏季李(右一)頒贈獎座與禮品給自強母親廖如雲如雲(中)鼓勵並肯定媽媽... (說明：南投家扶扶幼委員會大埔里區主委馬長風(左一)與南投家扶中心主任魏季李(右一)頒贈獎座與禮品給自強母親廖如雲如雲(中)鼓勵並肯定媽媽的堅韌(家扶基金會提供))

防疫期間看見人間溫情！家扶基金會扎根臺灣70年，每年都從2萬8千多戶的貧困家庭中遴選自強母親，彰顯其逆境艱辛卻充滿向陽力量的堅韌精神。

家扶基金會每年皆會表揚各縣市所遴選的受助自強母親，其中南投家扶中心服務家庭中從越南離家千里遠嫁臺灣，卻不幸家逢巨變身處困境，但仍樂天知命的新住民廖如雲獲此殊榮。廖如雲原本與先生鶼鰈情深，育有兩個兒子，家庭幸福美滿，但好景不常，先生後因罹患胃癌已不幸病逝，遂由廖如雲獨自扶養、祖母外祖母、兩個兒子共一家五口，廖如雲目前於製麵廠工作，每天工時約8至10小時，每到中午休息時間都需回家準備午餐，並協助罹患失智症且行動不便的祖母換尿布、更換衣物等照顧工作，直到今年年初祖母因病況嚴重而安排住入養護機構接受專業照顧。

廖如雲假日亦無休假時間，全年無休的賺錢養家，但薪資微薄，勉強維持家庭一家五口的基本生活開銷。廖如雲一路走來雖遭遇許多困境，仍樂天知命不畏艱難，勇敢的走出家庭困難走出悲傷，除了工作廖如雲對於孩子們的照顧及愛不因此減少，她常利用自身經驗教導孩子們用正向進取的視界看待所處的環境，也重視孩子的教育鼓勵多學習，並在親職教育上著重家庭責任感，此積極面對家庭困境及維持家庭經濟的精神令人敬佩。

南投家扶中心主任魏季李表示，廖如雲為了孩子們及家人，她再辛苦、再勞累的工作都願意去做，見證了為母則強的力量，而該中心扶幼委員會馬長風區主委也代表致贈禮物表達敬佩之意。

訊息來源：家扶基金會

(新聞轉載自新住民全球新聞網)