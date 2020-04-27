中華電信成功新取得3項Amazon Web Services (AWS)專業能力認證

中華電信致力於提供企業卓越的雲網解決方案，繼去(2019) 年8月取得AWS Advanced Tier Consulting Partner及AWS Direct Connect技術合作夥伴雙認證資格後，經過半年的努力， 於2020年3月完成Amazon Web Services (AWS) DevOps能力、AWS IoT能力及AWS Well-Architected 3項專業能力認證， 中華電信AWS專家顧問團隊除了取得數十張相關證照外， 已輔導數千家企業與新創客戶成功導入三項專業能力相關機制。 特別難得的是，其中AWS IoT能力認證更是台、港地區第一家通過AWS認證的合作夥伴。 中華電信在半年內兼具AWS IoT應用場域經驗及整合雲端AWS IoT平台技術，充分展現出其厚實的專業能力。



AWS能力計劃(AWS Competency Program) 旨在重點推薦已展現出熟練技術， 且在專業化解決方案領域有成功經驗的APN 合作夥伴。獲得AWS 能力可使APN合作夥伴透過展示特殊解決方案領域的專長來向客戶 展現其與眾不同之處。



採用中華電信專業的DevOps Competency顧問服務， 可協助企業導入敏捷式開發流程及提升品管自動化， 成功案例包括泓德能源、卡薩羅馬科技、愛訊電網、光陽工業； 具多年IoT經驗的顧問團隊，可協助企業實現智慧製造、 智慧聯網、智慧交通及智慧醫療等應用，成功案例包括晟明科技、 谷林運算；中華電信提供企業完整的Well Architected架構規劃，更可協助客戶建立更安全、 高效能及高彈性的企業營運雲端環境，加速企業數位轉型， 成功案例包括愛訊電網、光陽工業。



中華電信業務執行副總經理馬宏燦表示：「 為了持續提供企業完善與優質服務， 本公司不斷精進與強化己身能力，結合最大頻寬、全球涵蓋、 全台飆速的寬頻行動網路，實現企業在AWS IoT、人工智慧、大數據、雲網融合等智慧應用， 讓中華電信成為您企業數位轉型、連網上雲的最佳助攻夥伴， 客戶的成功是中華電信最重要的目標。」