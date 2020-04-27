臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超366.73億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/4/20~2020/4/24）外資在集中市場總買進金額為1,690.45億元，總賣出金額為2,057.18億元，賣超為366.73億元，另統計自2020年年初至4月24日止，外資總買進金額為2兆9,954.29億元，總賣出金額為3兆5,582.98億元，累計賣超為5,628.69億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆9,521.40億元新台幣，占全體上市股票市值的41.19%，較4月17日的13兆3,791.34億元新台幣，減少4,269.94億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：晶電：買進53,665千股，賣出29,305千股，買超24,360千股。

第二名：至上：買進19,431千股，賣出9,085千股，買超10,346千股。

第三名：金像電：買進43,834千股，賣出34,719千股，買超9,115千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進72,625千股，賣出148,702千股，賣超76,077千股。

第二名：兆豐金：買進19,131千股，賣出76,536千股，賣超57,405千股。

第三名：元大金：買進39,707千股，賣出80,523千股，賣超40,816千股。